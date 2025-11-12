日本代表は１２日、千葉市内で国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向けて、冒頭以外非公開でトレーニングを行った。

初招集の２１歳ＦＷ北野颯太（ザルツブルク）は約７か月後に迫る北中米Ｗ杯本大会での滑り込み選出へアピールを誓った。

若き才能あふれるアタッカーはピッチでハツラツとした動きを見せ「選ばれた時はすごくうれしかった。セレッソでやってきたことが今になって生きていると思う。欧州で結果を出すと代表も近づくんだな、と改めて感じた。他の選手のレベルも高く、クラブとはまた違う刺激を受けた」と目を輝かせた。

この時期に呼ばれた意味について「ここで呼ばれたからには（Ｗ杯を）目指さないといけない。スタートラインに立てたので、このチャンスをつかめるかは自分の力次第」と見据えた。森保ジャパンではシャドー（攻撃的ＭＦ）での起用が有力で「自分にしか出せないものを出せれば。狭いスペースで球を受け、ゴール前に入る最後の質を求めていきたい」と誓った。

６月にオーストリア・ザルツブルクへ移籍すると、リーグ１１試合４得点と活躍。「欧州のスピード、球際の激しさを毎試合のように感じられるのは大きい」という。１０月からは、チームで先発に定着し「それまでも出ていた時期はあったが一度外され、出られない時期が続いた。自分自身うまくいっていないというか、チームの戦術とうまくかみ合わずに…。守備の強度のところで球際を激しくいく選手が使われて、そこで自分に足りないのはそこ（球際）なんだなと気づいた。やっと（１０月の）ウィーン戦でチャンスをつかんで、自分のプレーの幅も広がった。乗り越えてきた感じなので、自信を持ってここ（代表）につながっている」。たくましさを増し、北中米Ｗ杯本大会へ滑り込みを狙う。