日本代表は12日、千葉市内で国際親善試合2試合に向けて練習を行った。今回の活動が年内最後で、14日にガーナ戦（豊田スタジアム）、18日にボリビア戦（国立競技場）に臨む。

MF南野拓実（30＝モナコ）は国際Aマッチ25得点はFW大迫勇也（35＝神戸）に並ぶ9位タイ。26点目を決めればMF木村和司氏に肩を並べる。10月14日のブラジル戦に続く2試合連続弾が懸かるガーナ戦へ「相手を1枚はがしたり、強引にシュートにいって決めきる力とかが大事になる」と得点イメージを膨らませた。

W杯出場国との対戦が続いた9、10月シリーズは格上のブラジルを初撃破したものの、メキシコ、パラグアイに引き分けて、米国に敗れた。

南野は同格のチームに苦戦する理由を「ロングボールとかフィジカルを前面に出す相手に対して、うまく戦えていない。ブラジルみたいな相手だと割り切って、ブロック作って分かりやすくできるが、きっ抗した試合の中で、狙いがないロングボールを放り込まれた時にやられたりする」と分析。「それは言い訳にならないし、W杯でもそういう相手と戦わないといけない。僕らが自分たちと同じぐらいのレベルの相手に勝ち切れてないのは問題」と続けた。

ガーナはFIFAランク73位。今回はFWモハメド・クドゥス（トッテナム）やMFトーマス・パーティ（ビジャレアル）ら一部主力を欠くが、今季プレミアリーグで11試合で6得点を記録するFWアントワーヌ・セメニョ（ボーンマス）ら実力者がいる。南野は「W杯を見据えた上でアフリカとの対戦は貴重ないい準備になると思うので、しっかり勝負にこだわってプレーしたい」と勝利を誓った。