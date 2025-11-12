＜大相撲十一月場所＞◇四日目◇12日◇福岡・福岡国際センター

【映像】モデルのような19歳の若手イケメン力士（全身）

まだ客もまばらな序二段の取組に、身長186センチ、体重103.1キロ、鍛え上げられた筋肉美とまだ髷が結えずオールバックが印象的なイケメン力士が登場。「なんかほら、似てない? 俳優の…」という一人のファンの反応をきっかけに「モデルみたい」「ガタイのいい菅田将暉」「賀来賢人に似てる」などの反響が相次いで寄せられる一幕があった。

序二段七十二枚目・雷颯（雷）が序二段七十二枚目・北勝真（八角）を上手投げで下して今場所初白星を挙げた一番での一コマ。

序二段行司の式守鬼三郎に四股名を呼び上げられ、西方から登場して所作を開始した雷颯。その姿は力士とは思えないほど“シュッと”していて、「モデルみたい」という反応も頷ける。

その後、ABEMAファンから「なんかほら、似てない? 俳優の…」といった反応が寄せられたことをきっかけに、コメント欄が沸騰する。

「賀来賢人に似てる」「ガタイのいい菅田将暉」「こりゃモテる」「モデルいける」などの反響が殺到。取り組みでは立ち合い、北勝真の突き押しを掻い潜るように左の下手、さらに右上手に手をかけた雷颯が、豪快に右からの上手投げで北勝真を転がした。館内には歓声と拍手が沸き、ファンからは「イケメンきた」「これは有望」といった反応をはじめ「相撲センスある」「二代目遠藤」「髷姿が楽しみ」といった期待の声も相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）