【義母のスパイ、正体は！？】ママ友の様子がヘン。距離を感じるように…！＜第22話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第22話 避けられているかも……？【ツカサの気持ち】
【編集部コメント】
「いつも通り」割り切っていろいろなお付き合いを続けているツカサさんにとって、チヒロさんから突然避けられるようになったのは意外だったことでしょう。いや、もしかしたら心のどこかで気が付いていたのかもしれません。キヨコさんのことをよく思っていないチヒロさんが、キヨコさんと仲良くしているツカサさんと「今まで通り」仲良くしていくのは難しいかもしれない……。しかしツカサさんはこれからもこの土地で暮らしていかなくてはいけません。チヒロさんの「期間限定」の気持ちに振り回されるのは違いますよね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
