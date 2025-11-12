「日経平均株価が最高値を更新」 こんなニュースを目にするたびに、資産運用をしている人の中には、ご自身の資産の評価額が気になる人も多いのではないでしょうか。 「老後のために」と始めた資産運用。 評価額が大きく上がっているのを見ると、「今が売り時なのでは…？」と考える人もいるかもしれません。 しかし、将来のための資産運用であれば、相場の動きに一喜一憂してむやみに利益を確定する必要はないと考えます。 この記事では、金融工学の専門家で資産運用サービスの研究・開発を手がける得能達氏が、その理由をわかりやすく解説します。 第３回は「『高値のうちに利益確定』おすすめできない理由」です

短期的な相場の予測はプロでも難しい

資産運用を始めてから、日々のニュースやSNSで「今が天井だ」「もうすぐ急落する」といった相場の予測を目にする機会が増えた人もいるでしょう。

しかし、短期的な相場の動きを正確に予測し続けることは、専門家であっても非常に難しいことです。

いつ、どの程度下落するのかを完璧に見抜くことは、現実的には不可能と言えます。

「そろそろ下がるのでは…」と予想して利益を確定した結果、さらに相場が上昇した場合、その分の利益を取り逃してしまうこともあります。

これは、運用を続けていれば得られたはずのリターンを、ご自身で逃してしまうという、別のリスクを負っているとも言えるのです。

これまでに、相場の下落を恐れて利益を確定したものの、その後も上昇し続けて、慌てて買い直した経験があるという人もいるのではないでしょうか。

再開する「ベストなタイミング」も見抜けない

では、仮に利益を確定した直後に予想通り相場が下がったとして、売却したお金はどうする計画でしょうか。

将来のための備えとして資産運用を始めたのであれば「相場が下がりきったタイミングで再び運用を再開しよう」と考える人もいるかもしれません。

しかし、いったん売却したあと、入金して運用を再開する「ベストなタイミング」を見極めることも、非常に難しいのです。

「もう少し下がったら再開しよう」と待っているうちに、思いのほか早く相場が回復し、再開しそびれてしまうこともあります。

あるいは、「相場が落ち着いたら再開しよう」と考えていても、自信を持って再開できるまでには時間がかかり、結局は運用を続けていた方がパフォーマンスが良かった、という結果になるかもしれません。

世界経済は短期的には停滞したりマイナス成長になったりすることもありますが、長期では徐々に成長していくと考えられています。

10年後、20年後の将来のために資産を増やすことを目指すのであれば、一時的な下落や上昇に一喜一憂せず、淡々と続けることを心がけてほしいと思います。

売却するタイミングは「お金が必要なとき」

では、売却するタイミングはいつが良いのでしょうか。

その答えは、相場の動きとは関係なく、あなたが「資金を必要とするとき」です。

多くの人にとって、資産運用を始めた当初の目的は、目先のお金を少し増やすことではなく「老後に豊かな人生を送るため」や「自身やご家族のライフイベントのため」だったのではないでしょうか。

「退職した後の生活資金として引き出す」「子どもの進学費用にあてる」といった理由で売却するのは、ごく自然なことです。

こうしたまとまったお金を必要とする時期が決まっているのであれば、必要な金額だけ計画的に売却することをおすすめします。

必要な時に必要な金額だけを売却することで、残りの資産は市場に投じ続けることができ、その分の値上がり益を逃したり、再投資のタイミングに悩んだりする負担もなくなります。

相場が気になりすぎるなら「リスクの見直し」を

「どうしても相場を見てしまい、自分の資産の評価額が頻繁に気になる…」

もしそう感じているのであれば、一度、ご自身がリスクを取りすぎていないかどうか、振り返ってみてはいかがでしょうか。

「自分に合ったリスク」は、一般的には、年齢や収入、金融資産の額、運用期間などから判断します。

預貯金で余裕資金を確保した上で、相場が一時的に下がっても当面の生活費には影響がなく、心理的にも負担にならない程度の金額を投じると、長く続けやすいでしょう。

日々のニュースや相場の動きに一喜一憂することなく、ご自身の目標やこれからのライフプランを大切に、着実に資産運用を続けていきましょう。



（写真：stock.adobe.com）