岡田准一『オカダのジショ』（マガジンハウス）が2025年12年15日（月）に発売されることが発表された。

【写真】『オカダのジショ』著者・岡田准一

1995年にV6のメンバーとして CD デビュー。俳優として『木更津キャッツアイ』シリーズ、ドラマ『タイガー&ドラゴン』（2005年）、『SP』シリーズ、映画『永遠の0』（2013年）に出演してきた岡田准一。この度、2015年1月から2025年6月まで雑誌「anan」で連載していた「オカダのジショ」の書籍化が決定。

辞書形式で挙げられた様々な単語をきっかけに、岡田准一がその時々に考えていること・大事にしていることを綴ってきた「オカダのジショ」は、読めば“10 年分のオカダの頭の中“を覗き見ることができる内容になっているという。

仕事、芝居、クリエイティブ、身体、日々の暮らしについてなど……。自分と向き合い、あらゆる事柄をマイペースに追求し続ける岡田の言葉が綴られる。さらに書籍だけの企画として、大先輩・親友・メンバーなど大切な人との思い出の品や、愛してやまないアートなど、貴重な私物も特別公開。

30代から40代へーー。丁寧に日々を積み重ねてたどりついた、岡田准一の現在を収めた本書。発売に先駆け11月11日（火）より全国の書店およびインターネット書店にて予約受付が開始されている。

■岡田准一メッセージ2014年に、「オカダのはなし」という 23歳から32歳までの僕の姿を収めた本を出版し、ありがたいことにたくさんの方に読んでいただきました。そしてこの度、仕事からプライベートまで、僕が日頃考えていること・大事にしていることを2015年から10年にわたってお伝えしてきた anan の連載が、1 冊の本になります。俳優として役を演じている時とは違い、この連載は僕自身のことを立体的に見てもらうことができる特別な場所でした。「オカダのジショ」というタイトル通り、“岡田准一とは、こういう人間だ”という等身大の自分が反映された、僕の指標となる1冊になっています。

