県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、おととい時点で前の週から0.1円の値下がりとほぼ横ばいでした。

一方、ガソリン暫定税率の廃止に向けてあすから補助金が5円拡大され、店頭価格が変動する可能性があります。



県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、おとといの時点で174.6円で、前の週より0.1円値下がりしました。

価格調査をしている石油情報センターは、来週は政府の補助金拡大を受けて値下がりを予想しています。





現在、ガソリン税に上乗せされている暫定税率は、年内に廃止することで与野党が合意していて、移行措置として、今は1リットルあたり10円の補助金が、あすから5円積み増しされます。この補助金は石油元売り会社に対して支払われます。KNBが県内のガソリンスタンドに取材したところ、すでに仕入れた在庫分の価格は大きく変えられず、値下げについては順次、下げるというスタンドがある一方で、あすにも下げる予定というところもあります。石油情報センターは1週間から2週間程度かけて値下がりが進むと予想しています。補助金は今月27日からは20円に、来月11日からはおよそ25円になる予定で、暫定税率の廃止分と同じにまで価格が下がることになります。今よりもおよそ15円安くなる見込みです。