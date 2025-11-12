スポーツ留学などをサポートする元Jリーガーの男性が、静岡県富士市の高校でセカンドキャリアについて講演しました。

【写真を見る】静岡県富士市の高校でセカンドキャリアについて講演した元Jリーガーの中村亮さん

11月12日、富士市立高校で講演したのは中村亮さんはかつてFC東京に所属し、現在はスポーツ留学のサポートなどを行う会社を経営しています。

引退後に語学を学ぶため渡米したことがいまのビジネスにつながった中村さん。スポーツ探求科の1年生を前に、夢を追いかけながら視野を広げてさまざまなことを知る大切さを強調しました。

＜生徒(野球部)＞

「ささいなことで新しい自分の道が開いたということが心に残りました」

＜生徒(サッカー部)＞

「将来のことを考えて、いま自分に何ができるかを考えて行動したいと思いました」

＜元Jリーガー 中村亮さん＞

「自分の心にしっかりと問いかけてみて自分がやってみたいことを思いっきりやってみたらどうか」

生徒たちは引退後も輝く元アスリートの話を熱心に聞き入っていました。