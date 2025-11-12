¡Ö¥¥ã¥é¤¬½ÂÂÚ¡×à40ºÐ¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ì¥¹¥é¡¼á¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÆ¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿¤é´î¤Ö¤è¡×
à¥¥ã¥éÊÛá¤â¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥Æ¥¤¥¹¥È?
¡¡¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼ÃÝÅÄÀ¿»Ö(40)¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤Ï¤Ë¤³¤Á¤ó¤ÎÊÝ°é±à¤Î±óÂ¤Ê¤Î¤À¤¬½é¤á¤ÆÊÛÅö»ý»²¤Î±óÂ¤Ø¡£ ¤Æ»ö¤ÇÌÀÆü¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁáµ¯¤¤·¤ÆÊÛÅöºî¤ê¡£ÊÛÅöºî¤ê´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤·¤·¤«¤â¥¥ã¥éÊÛ´õË¾¤Ê¤Î¤Ç¶ìÀï¤·¤½¤¦¤À¡Ä¡£ 100¶Ñ¤Î¥¥ã¥éÊÛ¥°¥Ã¥º¶î»È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ì¼¤Î±óÂ¤Î¤¿¤á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥éÊÛ¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Ëºî¤Ã¤¿¤Æ¤ó¤É¤ó¤Þ¤óÊÛÅö¤Ï±Û¤¨¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö40ºÐ¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ì¥¹¥é¡¼¤Îºî¤ë¥¥ã¥éÊÛ¡£¥¥ã¥é¤¬½ÂÂÚ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¤´´ªÊÛ¡×¤È¡¢´°À®¤·¤¿¥¥ã¥éÊÛ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆ¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÝÅÄÁª¼ê¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤òÁÛÁü¤·¤¿¤é¡¢²Ä°¦¤µ3³ä¤êÁý¤·¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥Æ¥¤¥¹¥È¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ÆºÇ¹â¤Î¥¥ã¥éÊÛ¡×¡ÖÂ¾¤Î¤ªÍ§Ã£¤«¤éÁ¢¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤Þ¤¹¤è!¡×¡Ö¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿¤é´î¤Ö¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃÝÅÄ¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·Ä´Íý»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£Â´¶È¸å¡¢U-FILE CAMP¤ËÆþÌç¤·¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¡£2007Ç¯¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£08Ç¯¤ËÂçÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½é»²Àï°Ê¹ß¡¢¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£18Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¹¥ë¡¼¥¹¥¥ë¥º¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼Âç¿¹Í³²Â¤µ¤ó¤È·ëº§¡£20Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢22Ç¯¤Ë33ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÂç¿¹¤µ¤ó¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï°¦Ì¼¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£