¡Ö¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡×à¿·¥¸¥ã¥ó¥ë³«Âóá25ºÐ¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¥¼¥í¤ä¤ó¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLUCY¡×¤Î¿ùËÜ°¦è½Îë(¤Þ¤ê¤ê¡¢25)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤ò³«Âó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÆ»ÆÜËÙ¥¯¥ë¡¼¥º¤ò³Ú¤·¤à´Ñ¸÷µÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£ÂçºåÌ¾Êª¤Îà¥°¥ê¥³¤Î´ÇÈÄáÁ°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ï¿ùËÜ¤Î»Ñ¤ËÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢»ëÀþ¤Ï´ÇÈÄ¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ï¥°¥ê¥³¸«¤ë¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡×¡Ö¤´¤á¤ó¡Ä¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¥¼¥í¤ä¤ó¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¥¬¥óÌµ»ë¤ä¤¬¤Êw¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£