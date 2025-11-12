生活保護費の引き下げを違法とした最高裁判決を受け、厚生労働省は先週、減額分の「全額補償」は行わず「一部補償」が妥当とする方針を示しました。

これに対し、裁判に最前線で関わってきた県内の弁護士は、「司法判断を無視するものだ」と批判しています。



吉田記者のリポートです。



国がおよそ10年前に行った生活保護費の引き下げをめぐり最高裁判所は今年6月、引き下げを違法として処分の取り消しを命じる判決を言い渡しました。

この判決を受け、厚生労働省は先週、減額分の補償について「全額ではなく一部が妥当」との見解を示しました。





これに対し原告団の富山市の西山貞義弁護士は「司法判断を無視するものだ」と批判しています。西山貞義弁護士「最高裁は、減額は全部取り消すと判決を出しているわけですから、取り消された金額は全部返還するのは当たり前の話。それを矮小化して、司法判断を無視して、一部返還にとどまるのは、到底受け入れがたい」厚生労働省は全額返還した場合、生活保護を受けていない当時の一般低所得者世帯の消費水準を上回るとして「一部補償」が妥当としています。西山弁護士「一部にとどめるのは財政的な支出を抑えたい意向があると思うし、当時の政権与党の政策として実施されている面があるので/責任問題にもなりかねないという意味で、できるだけ支出は抑えたいと意向が背後に働いていると思う最高裁判決をはじめ富山など多くの裁判所は減額処分の取り消しのみを命じました。一方おととし11月、名古屋高裁は唯一、国家賠償を命じる判決を言い渡し、注目されました。この判決で当時裁判長を務めた長谷川恭弘元判事は、先月県内で行われたシンポジウムで生活保護の重要性について話しました。長谷川恭弘元判事「生活保護があったらなんとかなるよという気持ちになれたらチャレンジできると思う。こんな低収入で大丈夫だろうかということもあると思うんですが、頑張ってやって最後だめだったら何とかなると思えたら、結婚とか子育ても積極的になってもらえる」西山弁護士「原告も裁判中に亡くなっている人もいるし、厚労省と交渉している中でも亡くなっている方はいるので、救済するためにも一刻も早く解決したい」厚生労働省は今後、補償の具体的な水準や対象を決めるとしています。今後の対応に注目です。