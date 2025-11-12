クマの出没が相次いでいる今年の県内。

自治体では対策にデジタル技術の導入が進んでいます。

AIカメラの設置が増えている他、新たにクマを見つけるためのドローンの活用も検討されています。



長谷川記者のリポートです。



暗闇にたたずむクマ。

きのう未明、富山市大沢野地域の大野に設置されたAIカメラがとらえました。

この場所のカメラは今年、既に6回クマを撮影しています。





KNBのまとめでは今年県内できのうまでに確認されたクマ出没情報867件のうち、AIカメラが検知したものは32件にのぼります。クマの画像を学習させたAIが自動で出没を検知するシステムは3年前、高岡市と魚津市で運用が始まり、現在は県内9つの自治体で使われています。富山市では熊野地区などで防災行政無線と連動し、クマの出没を自動で知らせるシステムも全国に先駆けて導入されています。そしてデジタル技術を活用したクマ対策はほかにもあります。今月7日、立山町の常願寺川河川敷で行われたのはドローンの実演飛行です。地上100メートルを飛ぶ機体には熱を感知する赤外線カメラが搭載され、クマがやぶに潜んでいても昼夜を問わず発見できるということです。フルテック 古村昂一ICT推進室長「こちらの通常の動画を見ていただきますと、人が動いている状態になっております。赤外線のところを見ますと人が赤いところですね、動いているところが感知できてるのが確認できております。例えばこれがクマやイノシシの判別にもつながってくる」ドローンを活用したクマの調査は全国の自治体で導入が進んでいます。こちらは今月、群馬県で日本テレビがドローンでやぶに潜むクマを撮影した映像です。県内でも県警がクマ出没時の警戒などにドローンを活用していますが、自治体で調査目的に使う例はまだありません。立山町での実演飛行はこの秋、クマによる人への被害が相次いだことなどから、高岡市の企業が町に提案しました。町はドローンの導入について「検討したい」としています。立山町農林課 西尾祐樹農村環境係長「全国的にこういった技術も進んでおりますので、技術を活用しながら、町としても少しでも安全に資するような取り組みをこれからも模索していければなと考えております」