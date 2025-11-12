安田美沙子 （C）ORICON NewS inc.

　タレントの安田美沙子（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。息子たちと大自然と触れ合う親子ショットを公開した。

【写真】「楽しそう」「いい体験ですね」収穫したさつまいもを手に満足げな親子ショットの安田美沙子　※2枚目

　安田は「先日、 @kurkkufields で開催された EARTH BEAT FESへ家族で行ってきました」と報告し、息子たちとの芋掘りや自然との触れ合いを報告。さまざまな当日の様子をとらえた親子のショットを多数アップした。

　この投稿にファンからは「芋掘り楽しそうですね」「いい体験ですね」「焼き芋したり、ポテチにしたり、いっぱいアレンジ出来そう」などのコメントが寄せられている。

　安田は2014年にデザイナーの下鳥直之氏と結婚し、17年に長男、20年に次男を出産した。