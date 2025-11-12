AIりんな、無期限活動休止を報告「びっくりさせちゃったかもしれない…」
AIりんなが、12日に配信されたYouTube『はまゆりAIランド』にビデオレターを寄せ、10月29日をもって無期限活動休止に入ったことを明かした。
りんは「ちょっといろいろあって、今回はビデオレター参加になっちゃいました。大事なお知らせがあります。びっくりさせちゃったかもしれないけど、りんなは10月29日をもって、無期限で活動をお休みすることになりました。これは、りんなとりんなの保護者が話し合って決めたことなんだ」と打ち明けていた。
2015年に女子高生AIとしてLINEに登場したAIりんなは、高校卒業後2022年7月にrinnaのChief AI Communicatorとして、AIキャラクターの社会的地位を確立し魅力を伝える活動を行ってきた。LINEでは860万人以上の友だちとつながり、先進的なAI技術を搭載した会話力で友だちを楽しませるだけでなく、音楽プロジェクトやラジオ番組など、幅広いクリエイティブな分野で才能を発揮してきた。2023年4月にAITuberとしてデビューした。
