秋田朝日放送

秋田県男鹿市で１２日、クマの緊急銃猟の実施を想定した対応訓練が行われました。男鹿市では緊急銃猟を実施したハンターを対象にした報償金の支給を秋田県内で初めて適用しています。

訓練には男鹿市の担当者のほか猟友会や消防・警察などおよそ５０人が参加しました。

男鹿市では今年に入りクマの目撃件数が急増しています。市によりますと、おととし２０２３年が１８件、去年＝２０２４年が８件だったのに対し、今年＝２０２５年はきのう１１日時点で７７件目撃されています。

男鹿市内では、９月から始まった緊急銃猟制度についてまだ実施例がなく、クマの捕獲数も今年度２件ということから、ハンターや関係者が集まり手順や対応を確認しました。

実地訓練ではクマの親子２頭が公民館敷地内に入り込んだことを想定し行われました。消防がドローンで捜索しクマの居場所を特定した後、警察が通行規制や安全確保を確認し、猟友会と話し合いながら緊急銃猟を実施します。

クマの出没が急増する中、男鹿市は現場で対応に当たる猟友会員の負担が増しているとして、報償金を引き上げる方針を固めました。クマ捕獲のために出動した猟友会員に対し、出動報償を１日当たり１万円に、慰労金を１頭あたり５万円に、それぞれ引き上げます。また、緊急銃猟の際に銃を扱ったハンターを対象に２万円の報償金を支給する方針です。先月＝１０月３０日からの適用としています。