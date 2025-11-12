21年の東京パラリンピックに出場し、その後女優として活動している和合由依（17）が、12日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演し、女優挑戦に対する思いを語った。

生まれつき下半身と左手に障がいがあり、車いすで日常生活を送っている。パラリンピック開会式では「片翼の小さな飛行機」で、演技未経験ながら主役を務めて、世界から称賛を浴びた。

その後、女優として活動することを決意。その理由は、演じることへの喜びだったという。「練習が凄く楽しくて、初めてのお芝居だったのに、周りの方々が凄く優しく教えて下さったというのがあって、とにかく楽しかったという感覚が一番に残っていたので、もっと演技をやってみたいなという気持ちがそこから芽生えて」と明かした。

開会式での役どころは、せりふがなかった。「開会式で演じたのは、言葉のないせりふのない役だったんですけど、せりふのある役もやってみたいと興味を持ち始めて。『パーセント』にオーディションで応募して、出演が決まりました」。昨年はNHKドラマ「パーセント」に出演。オーディションで射止めた役だった。

現在は26日に始まる舞台「TRAIN TRAIN TRAIN」（東京芸術劇場プレイハウス）の稽古に打ち込んでいる。演じるのはSLを擬人化した少女。車いすで動くことが生かされる役どころだ。「意識はそこまでしたことないですけど、車いすのタイヤって足じゃないので、直線上に動く時でもつっかかる感じがない。歩くと1歩ずつになるけど、車いすは歩くのではできない表現、スピード感を表現ができるのかな」と話していた。