¥Ð¥¹¥±Ë½¸À¤äº¹ÊÌÈ¯¸À¤ÎÍÞ»ß¤Ø¡¡B¥ê¡¼¥°¿³È½°÷¤¬½¸²»¥Þ¥¤¥¯ÁõÃå
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎB¥ê¡¼¥°¤Ï12Æü¡¢1Éô¡ÊB1¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¡¢»î¸³Åª¤Ë¿³È½°÷¤Ë½¸²»¥Þ¥¤¥¯¤òÁõÃå¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¡Ê²»À¼¤¬¡ËµÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊË½¸À¤äº¹ÊÌÅª¤ÊÈ¯¸À¤Î¡ËÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý»î¹ç¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÏB1¤È2Éô¡ÊB2¡Ë¤ÎÁ´»î¹ç¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎB1¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌÅª¤ÊÈ¯¸À¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿È¯¸À¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Âà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤ëÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥°Â¦¤¬ÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£