きょうの富山市の最低気温は5.6度で、今シーズン一番の冷え込みとなりました。

上市町東種では1.1度など、県内7地点で今季最低を記録し12月上旬並みの寒さでした。



朝晩の冷え込みも強まって、そろそろ「初霜」が気になりますね。



実は、その「初霜」と「初氷」は、今年度から気象台の発表がなくなったんです。

これまで全国の気象台では職員が実際に外へ出て、目で確認し「初霜」や「初氷」を観測してきました。

「初霜」は気象台敷地内で草の葉や地面が白く凍っているかを確かめて記録していました。

「初氷」は、結氷皿という皿に張った水が凍っているかどうかを確認していました。

いずれも日付が変わる前後と明け方の1日2回観測していました。





ずいぶん手間のかかる観測だったんですね。そうなんです。なぜ観測をやめることになったのか、その理由を聞きました。富山地方気象台 高橋英則調査官「アメダスやレーダーそれから、ひまわりなどの観測技術が発展したことによりポイントだけではなく面的な情報を気象庁では提供できるようになったからということになります」気象庁のホームページでは気温や天気の変化をリアルタイムで確認できます。さらに、時間ごとの予想気温や降水量の予想データを使えば、霜がおりそうか、氷が張りそうかを私たち自身で判断できるようになったため、全国の気象台での観測は行わないことになったということです。技術の進歩によって観測が終了するんですね。もともと「初霜」や「初氷」を発表していたのは、農作物や暮らしの中で役立ててもらうためでした。「そろそろ霜によって農作物に被害が出るころです」「朝の冷え込みで氷が張るので、転倒や水道管の凍結に気をつけてください」といった季節の呼びかけとして意味がありました。これからは気象台で観測はしませんが、注意報での呼びかけは続きます。富山地方気象台 高橋英則調査官「霜に関する注意報はこれからも継続的に発表していきます。それからもうひとつ。気温が下がって路面の凍結だったり水道管の凍結が発生する恐れがある場合には、これも低温注意報を発表して皆様に注意を呼び掛けていくことを続けてまいります」「初霜」「初氷」の観測は、富山では1939年に始まり、85年続いた歴史に幕をおろしました。季節の便りがなくなるのは、少し寂しい気もしますね。そうですね。でも、霜はこれからも降りますし、氷も張ります。あすの朝にかけて霜注意報が発表されています。農作業をされる方は、霜が降りる前の準備を今のうちから進めておくと安心です。