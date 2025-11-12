サッカー日本代表は１２日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向け、千葉県内で合宿３日目となるトレーニングを行った。ＦＷ小川航基（２８）＝ＮＥＣ＝は、後輩に負けない“ギラギラ感”で、年内最後の２試合に臨む決意を示した。

今回初招集のＦＷ後藤啓介（２０）は磐田の後輩にあたり、一緒にプレーした経験こそないが、後藤が中３でトップチームのキャンプに参加した際には一緒に写真を撮ったという。後藤からその写真を見せてもらった小川は「僕も彼もジュビロからということで、うれしさも個人的にありますし、もちろんいちライバルとして、しっかりと僕の価値を代表で示したい。僕もギラギラしてやっていきたい」と決意を示した。

１０月のパラグアイ戦では、０―１の前半に同点弾を決め、８月に死去した釜本邦茂さんの１２試合を超えるＡ代表１１試合目での通算１０得点に到達した。得点感覚に優れるストライカーは年内最後の２試合へ「ＦＷに求められるのは得点。苦しい時にチームを助けられるのは、やっぱり得点というところで、じゃあストライカーだと思うので。こういう風にたくさん（ＦＷを）招集しているのは、そこを求められている証拠だと思うし、そこに対しては人一倍強い自信と自分が得点を取るんだという熱い気持ちを持ってこの２試合に臨みたい」。自らの存在価値をゴールという結果で示す。