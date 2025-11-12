女優の芦田愛菜が１２日、都内で行われた細田守監督のアニメ映画「果てしなきスカーレット」（２１日公開）の公開直前トークショーに出席した。

「人は何のために生きるのか」をテーマに、クローディアスに父を殺された王女・スカーレット（芦田）が復讐（ふくしゅう）のため「死者の国」へ旅に出る物語。主人公の声を演じた芦田は「今まで演じた中でも特に苦悩が強い役柄だった。どうやって演じたらいいかを模索する期間はあったけど、私もスカーレットのように体当たりで向き合った」と振り返った。

細田監督が歌詞を書き下ろしたエンディングテーマ「果てしなき」では、芦田が歌唱を披露している。「りりしく、格好良く、強くあらねばならないスカーレットの優しい本質がにじみ出るように歌った」と語った。

細田監督にとっては、従来より長い間隔となる４年半ぶりの新作。「今までの作品よりもかなり大きなスケール。新しいアニメーションの見え方を開発していくのに時間と労力をかけた」と明かした。

スカーレットと旅をする現代の日本人看護師・聖（ひじり）を演じた俳優の岡田将生は、細田監督の「サマーウォーズ」（２００９年）を毎年夏に必ず鑑賞すると告白。妻で女優の高畑充希は第１子を妊娠中で「家族が増えるので、絶対にこういう家族にしたいし、来年も再来年も見たい。今度は親目線で見ることになるので、違った形で楽しめる」と想像した。

トークショーにはお笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気も出席した。