女優の吉井怜が１２日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚記念日を迎えたことを報告した。

吉井は「今日（１１日）は私達にとって、結婚記念日でありしげさんパパの誕生日である大切な記念日♪ 年々、楽しいが増えて、仲良しが増しているのはしげさんのお陰だし、二人の家族を始め、大切な人達のお陰です♪ これからも健康第一で楽しく過ごせれば幸せ しげさん、そばにいてくれてありがとう」と、夫で俳優の山崎樹範に感謝をつづり、２人寄り添った自撮りショットを公開した。

この投稿にフォロワーからは「結婚記念日おめでとうございます」「ステキなご夫婦」「幸せなのが伝わってきます」「ずっと観ていたい 柔らかい２人」「感謝を素直に伝えられることが ほんとに素敵です」「いつも仲良しのおふたりにほっこりさせていただいています」の声が寄せられた。

吉井は２０００年７月にグラビアの撮影中に体調を崩し、緊急入院。急性骨髄性白血病と診断され、０１年７月に骨髄移植を受けた。手術は成功し、翌年に芸能活動を再開。プライベートでは１６年に俳優・山崎樹範との結婚を発表した。