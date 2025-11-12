ËÜ¿¦£Ã£Â¤Ï£¶¿Í¾·½¸¡ÄÅÏÊÕ¹ä¤äÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Î¡ÈÄ©Àï¡É¼õ¤±¤ëÈÄÁÒÞæ¡ÖÂåÉ½¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¶¥Áè¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£²Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê£±£´Æü¡¦ËÅÄ¥¹¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹ç½É£³ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ä£ÆÈÄÁÒÞæ¤Ï£±£°·î¤Î³èÆ°¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢£¹·î°ÊÍè¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÁ°²ó¤Ï¤±¤¬¤ÇÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¤³¤Î£²Àï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡º£³èÆ°¤â¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡¢¹â°æ¹¬Âç¤éÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÉÔºß¡£ËÜ¿¦£Ã£Â¤Ï¡¢ÈÄÁÒ¤ò´Þ¤á£¶¿Í¡ÊÃ«¸ý¾´¸ç¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¢°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ë¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Á°²ó£±£°·î¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤é¤¬¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¡£ÈÄÁÒ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂåÉ½¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶¥Áè¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¶¥Áè¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢£´¥Ð¥Ã¥¯¤Î·Á¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÎå¤à»Ñ¤â¤ß¤é¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê£²»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£ÈÄÁÒ¤Ï¡Ö¡Ê¼¡²ó³èÆ°¤Î¡Ë£³·î¤Þ¤Ç¾¯¤·´Ö¤¬¶õ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢£×ÇÕ¤Þ¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤¤³¤ÎÎý½¬´ü´Ö¡£¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ï»î¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£