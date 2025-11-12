サッカー日本代表は１２日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向け、千葉県内で合宿３日目となるトレーニングを行った。

＊ ＊ ＊

今活動のＦＷ陣は常連となった上田綺世、小川航基、町野修斗に加え、２０歳の１９１センチＦＷ後藤啓介が初招集された。ストライカータイプが揃う中、スピードを武器とする前田は、ライバル選手とは別の役割を任されることになりそうだ。

前田は「スタメンで出るっていうのは、やっぱり現状厳しいのかなっていうのは正直感じている」と冷静に自分の立場を分析。その上で「でも、こうやって呼ばれている意味っていうのは、自分では理解してるので。途中から出たときに何をするべきかっていうのは、もちろん、わかっている。そこはもうやるだけかなと思います」と気合を入れた。

２２年のガーナとの前回対戦では、代表初ゴールを挙げた。「楽しみですね」と対アフリカ勢における好感触を明かし「プレミアリーグでプレーしている選手もいるので、すごく手強い相手になると思うが、こっちも素晴らしい選手がいるので。いい試合をして勝てれば」と見据えた。