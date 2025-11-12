ドル円１５４．８５近辺、ユーロドル１．１５７０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前は、ドル円が一段高。一時154.91レベルと155円に迫った。足元でも154.80台に高止まりしている。円売り主導の展開となるなかで、ユーロ円は179.29レベルと史上最高値を記録した。一方、ドル相場は静かな取引となっている。ユーロドルはやや安値を広げたものの、レンジは1.1565から1.1588までにとどまっている。米政府機関一部閉鎖の解除が期待されるなか、リスク選好的な円売りが継続している。



USD/JPY 154.82 EUR/USD 1.1571 EUR/JPY 179.13

外部サイト