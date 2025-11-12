きょう県内は朝からよく晴れました。



砺波市の庄川峡では紅葉が見頃を迎えています。



秋晴れとなったきょう、庄川を周遊する遊覧船は観光客で賑わいました。



吉本康祐記者

「利賀大橋が見えてきました鮮やかに紅葉する谷、エメラルドグリーンの川、絶景の中、水上散歩を満喫できるのが庄川峡です」



砺波市庄川町小牧、標高およそ200メートルの庄川沿いでは観光遊覧船が運航される周辺の山々が赤や黄色に色づいていました。

遊覧船を運航する会社によりますと、今年の紅葉は例年より1週間ほど遅かったものの、先週から急激に色づきが進んだということです。





愛知県から「太陽が当たっているときの紅葉のコントラストがきれい、時折見える滝とか良い」遊覧船はこの時期、特に人気できょうは天候にも恵まれ多くの観光客が絶景を楽しんでいました。コースには1時間で回るコースと30分で回るコースがあります。1時間のコースでは、船でしか行けない秘境の一軒宿「大牧温泉」が折り返し地点です。午前中の便には昨夜から宿泊して帰路につく人の姿も見られました。大阪から「（大牧温泉の）露天風呂から見える景色が最高だった目に焼き付けた。秘境ということで一生に一度は来たかった」庄川狭の紅葉の見頃は来週いっぱいまで続き、今月の遊覧船の利用者は例年並みのおよそ9000人を見込んでいます。