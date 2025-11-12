34歳で余命宣告を受けたYouTuberのミミポポが10日、自身のアメブロを更新。抗がん剤治療後の体調や脱毛の様子を報告した。

【映像】ミミポポ、入院中の様子や丸刈りにした姿

ミミポポは「【脱毛や体調】最近の状態は…？！」というタイトルでブログを更新。「抗がん剤治療後のしんどさとかが軽減されてきて」と現在の体調を明かした。

続けて「そんな最近の状況というか...状態はっていうと...」とつづり、「まだ正直体が休息を求めている感じはあって以前のようにバリバリは動けなくって」と説明。

さらに、「血圧も相変わらず上がっているから（抗がん剤アバスチンの副作用）降圧剤を今毎日1錠飲むようにしてて、そしたら血圧は落ち着くからそれでコントロールしてるん」と報告した。

ミミポポ「最近また少し抜け気味...」

一方で、脱毛の様子については「あの後止まってんけど最近また少し抜け気味...」「表面だけ髪の毛あって中はハゲハゲな感じ」と報告しつつ、自身の頭部の写真を公開した。

最後に、「毎週抗がん剤って正直きついな〜って思うんやけど」と率直な気持ちを吐露するも、「自分の心を守りながら後ろ向きになりがちなマインドを意識して前に向けて」「何より今ある今日に感謝して楽しみたいな〜って」と前向きな決意を示し、ブログを締めくくった。