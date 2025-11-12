¡Ú¸¶È¯¡ÛºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤á¤°¤ê¡¡²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬Î©ÃÏ¼«¼£ÂÎ¤È°Õ¸«¸ò´¹¡¡¶á¤¯Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤ò»ë»¡¤Ø ¡Ô¿·³ã¡Õ
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î©ÃÏ¼«¼£ÂÎ¤Î¹Í¤¨¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï11·î12Æü¡¢Çðºê»Ô¤Îºù°æ»ÔÄ¹¡¢´¢±©Â¼¤ÎÉÊÅÄÂ¼Ä¹¤È°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤äÅìµþÅÅÎÏ¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤¹Çðºê´¢±©¸¶È¯¡£ÃÏ¸µ¤ÎÆ±°Õ¤ò¤á¤°¤ê¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï12Æü¡¢¸¶È¯¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¡¢Çðºê»Ô¤Îºù°æ»ÔÄ¹¤È´¢±©Â¼¤ÎÉÊÅÄÂ¼Ä¹¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºù°æ»ÔÄ¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ò·ïÉÕ¤¤ÇºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¡¢ÉÊÅÄÂ¼Ä¹¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤éÍÆÇ§¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò²Ö³ÑÃÎ»ö¡Ó
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÇðºê¡Ê´¢±©¸¶È¯¡Ë¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤½¤ì¤¬º£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÈ©¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢´Ôº¤Æñ¶è°è¡¢¤½¤·¤ÆÉü¶½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¡¢¤½¤Î¸½¾õ¤Ï¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
14Æü¤Ë¤ÏÇðºê´¢±©¸¶È¯¤â»ë»¡¤·¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£