11月8日、KAT-TUNのラストライブ『Break the KAT-TUN』がおこなわれ、多くのファンを楽しませた。その楽屋には、かつてのメンバーが登場。メンバーのInstagramでオフショットが続々と投稿され、ファンたちは、さらなる喜びに包まれている。

「楽屋には、元メンバーの赤西仁さんが訪れ、自身のInstagramに画像を大量にアップしています。上田竜也さんも、Instagramで赤西さんに《ずっと楽屋にいて ずっと喋りやがっていました 3枚目は盗撮されてたよね 相変わらず好きだなー俺のこと 来てくれてありがと》と感謝を伝えています。中丸雄一さんもInstagramで《赤西さんよぉ、差し入れありがとう！》と、楽屋のソファに居座る赤西さんの画像をアップ。そして、亀梨和也さんも11日にInstagramを更新し、赤西さんとのツーショットをアップしました。Xでは『#令和の仁亀』が日本トレンド1位に輝いています。どの画像からも、仲のよさが伝わってきます」（芸能記者）

Xでは、2025年3月の突然の解散以後、心を痛めてきたKAT-TUNファンから、喜びの声が数多く書き込まれている。

《元KAT-TUNたちの供給で心の臓がキｭｯとなる日々なのに とどめ刺しにきてるんか………》

《みんなが本当に元KAT-TUNになったからか そうか そういうことか やりたい放題》

《もうみんな元KAT-TUNだから同じ楽屋で間違いないっす》

元KAT-TUNは本来なら6人だが、今回、そろったのは4人だ。

「田中聖（こうき）さんは2022年2月、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕され、同年6月20日に懲役1年8月・執行猶予3年の判決が出ました。直後に再び覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕され、公判中の2022年11月には、女性から1万円をだまし取ったとして、恐喝容疑で逮捕されています（後に不起訴）。結局、2023年12月に懲役2年8月の実刑が確定しており、現在も服役中です。田口淳之介さんは、12月に地上波ドラマに主演復帰することで話題になっていますが、ライブ当日は不在でした。11月9日になって、自らのXで《KAT-TUNありがとう。実は昨日から高熱でずっと寝込んでいてライブ見れてません 人生で一番、頭痛がひどいです。Break the ATA-MA》とポストしています。体調不良だったようです」（前出・芸能記者）

今回は6人がそろうことはなかったが、全員が「元KAT-TUN」となったいまなら、むしろ近い将来に“全員集合”となることもあるかもしれない。ファンの夢は、まだ終わっていない。