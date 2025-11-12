Maya¡õ¾¾ÅÄÊâ¡ÊÎ¥º§ÅÁÀâ¡Ë¤¬²Î¤¦¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù·àÃæ²ÎSP¥àー¥Óー¸ø³«
ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ê11·î21Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢Maya & ¾¾ÅÄÊâ¡ÊÎ¥º§ÅÁÀâ¡Ë¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬²Î¾§¤¹¤ë·àÃæ²Î¡Ö½Ëº×¤Î¤¦¤¿¡× ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Maya¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー
¡Ö½Ëº×¤Î¤¦¤¿¡×¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥«¥Ðー²»¸»¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ÎMaya¤È¡¢2022Ç¯¤è¤ê³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÉðÆ»´Û¸ø±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢Î¥º§ÅÁÀâ¤Î¥Üー¥«¥ë¡¢¾¾ÅÄÊâ¡£
Maya¡¢¾¾ÅÄÊâ¡ÊÎ¥º§ÅÁÀâ¡Ë¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿´äºêÂÀÀ°¤«¤é¡Ö½Ëº×¤Î¤¦¤¿¡×¤Ë´ó¤»¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢·à¾ì¸ø³«Æü¤Ç¤¢¤ë11·î21Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢12·î10Æü¤ËCD¤¬È¯Çä¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢Maya & ¾¾ÅÄÊâ¡ÊÎ¥º§ÅÁÀâ¡Ë¤Î¡Ö½Ëº×¤Î¤¦¤¿¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬²Î¤¦¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¡×¤Ê¤É¡¢Á´18¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿²»³Ú²È¤Î´äºêÂÀÀ°¤Ï¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎÁ°ºî¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤Ç¡¢Âè45²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ ºÇÍ¥½¨²»³Ú¾Þ¤äÂè36²óÆüËÜ¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤ò¼õ¾Þ¡£º£ºî¤âÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
¤Ê¤ªCD¤Ï¡¢½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢»°ÊýÇØ¥¹¥êー¥Ö¥±ー¥¹¤¬¤Ä¤¯¹ë²ÚÈÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ºÙÅÄ¼é¡¢´äºêÂÀÀ°¡¢Maya¡¢¾¾ÅÄÊâ ¥³¥á¥ó¥È
¢£ºÙÅÄ¼é¡Ê´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¸¶ºî¡¦ºî»ì¡Ë
¡Ö½Ëº×¤Î¤¦¤¿¡×¤Ï¡¢¸½Âå¤Î½ÂÃ«¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÎ®¹Ô²Î¡£
¤Ç¤â16À¤µª¤òÀ¸¤¤ë¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¤Íè¤Î²»³Ú¤ËÄ°¤³¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
½Ëº×´¶¤Ë°î¤ì¤¿¤Ö¤Á¾å¤¬¤ë¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢´äºêÂÀÀ°¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤¢¤ï¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÃË½÷¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÃµ¤·¤Æ¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬Maya¤µ¤ó¤ÎÀ¼¡£
¤¢¤È¤«¤é¡¢¼Â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤à¹â¹»À¸¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤È¶¦¤Ë³Ú¶Ê¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ò»ý¤ÄÎ¥º§ÅÁÀâ¤Î¾¾ÅÄÊâ¤µ¤ó¡£
Æó¿Í¤Î¹â¤¤É½¸½ÎÏ¤¬¸«»ö¤Ë¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÁ´¤Æ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëºÇ¹â¤Î²Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´äºêÂÀÀ°¡Ê²»³Ú/¥µ¥¦¥ó¥É¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë
ËÜºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ÎÀ©ºîºÇ½é´ü¤«¤é¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¶Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤ò¡¢À»¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯Á´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢µ§¤ê¤Ë¤â»÷¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤¬ËÜÅö¤ËÁê±þ¤·¤¤¤Î¤«¤¬´ÊÃ±¤Ë¤ÏÄÏ¤á¤º¡¢´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÄ¹¤¤Î¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é´öÅÙ¤â»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Maya¤µ¤ó¤È¾¾ÅÄÊâ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤Î·æ½Ð¤·¤¿²Î¤¤¼ê¤ä¡¢LA SENAS¡ÊN¤Ï¡¢¾åÉô¤Ë¥Á¥ë¥À¡Ö～¡×ÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È¤¤¤¦¾ðÇ®Åª¤Ê±éÁÕ²È¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²æ¡¹¤ÎÎ¹Ï©¤Ï¡Ø½Ëº×¤Î¤¦¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ë·ë¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡¢À¸¤¤ëµ±¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿²»³Ú¤ò¡¢¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Maya
¡Ö½Ëº×¤Î¤¦¤¿¡×¤Î²Î¾§¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Maya¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤ÈÆ±»þ¤ËËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£
10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥åー¥èー¥¯±Ç²èº×¤Ë¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½Ëº×¤Î¤¦¤¿¡×¤¬¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è¤ÇÎ®¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤ÈÂç³åºÓ¤ÇÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯ÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£¾¾ÅÄÊâ¡ÊÎ¥º§ÅÁÀâ¡Ë
ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£
ÁÞÆþ²Î¤È¤·¤Æ¤Î²Î¾§¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡£
½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤¤ë¤È¤Ï²¿¤«¡¢°¦¤È¤Ï²¿¤«¡×
Åú¤¨¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤éº£¤òÎÏ¶¯¤¯À¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀÚ¤Ê¤ë»×¤¤¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¡¢Maya¤µ¤ó¤È¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.21 ON SALE
´äºêÂÀÀ°
DIGITAL ALBUM¡Ø¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡× ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù
2025.12.10 ON SALE
´äºêÂÀÀ°
ALBUM¡Ø¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡× ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù
11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
¥¥ã¥¹¥È¡§°²ÅÄ°¦ºÚ
²¬ÅÄ¾À¸
»³Ï©ÏÂ¹°¡¡ÊÁËÜ»þÀ¸¡¡ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¡À÷Ã«¾ÂÀ¡¡Çò»³Çµ°¦ ¡¿¡¡ÇòÀÐ²ÃÂå»Ò
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¡¡¿¡¡ÀÆÆ£Í³µ®¡¡¡¿¡¡¾¾½ÅË
»ÔÂ¼Àµ¿Æ
Ìò½ê¹»Ê
(C)2025 ¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
±Ç²èºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://scarlet-movie.jp/