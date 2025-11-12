夏の紫外線ダメージが表面化する秋・冬。気づけば肌がカサついて、髪はパサついていませんか？ メイクのノリがイマイチという方もいるでしょう。そこで今回は皮膚科医専門医の土屋佳奈先生と、ヘアメイクアップアーティスト広瀬あつこさんから、40代からの大人世代におすすめた「秋冬の乾燥ケア」について教えてもらいました。

秋冬の肌悩みの要因は、乾燥にあり！

夏のダメージが表面化してくる秋。肌や髪がイマイチな理由の裏には乾燥がありました。

【写真】血行＆リフトアップ！頭皮マッサージ

夏のダメージを受けて肌はバリア機能が低下

紫外線や乾燥から肌を守る「盾」となるのがバリア機能。

「立て直さないと、水分が逃げて乾燥する…というループに」（土屋先生）

●くすみ・ゴワつき

乾燥でターンオーバーが乱れると角質が過剰に増えて厚くなり、肌のくすみ＆ゴワつきに。

●シミ

バリア機能の低下から肌は紫外線の影響を受けやすくなり、シミのもと・メラニンが増加。

●パサつき

髪表面のキューティクルが紫外線ダメージを受けると、内部の水分が失われパサつくように。

●かゆみ

バリア機能の低下により、肌がデリケートに。ほんの少しの刺激でかゆみが出ることも。

●小ジワ

乾燥の影響で小ジワが増加。とくに皮脂が少なく、皮膚が薄い目元は目立つゾーン。

ファンデやアイカラーがシワにたまってしまう…

BBクリームやアイクリームでシワへの入り込みを防いで

保湿成分配合のBBクリームがおすすめ。

「うるおうことでシワ落ちを防止。また下地不要で塗り重ねなくていいため、その分崩れにくく、シワにたまりにくいです」（広瀬さん）

●ベースメイクはBBクリームをブラシで塗布

「BBクリームを伸ばすときは、手ではなく平筆を使うと、ムラにならず均一でキレイに仕上がります」（広瀬さん）

ホームベース形で均一に塗布。

・ロージーローザ マルチユースブラシ〈ベース〉 ￥1100（ロージーローザ）

●アイメイクはベースを仕込む

「アイシャドウベースをまぶたに塗るとシワにたまりにくく、発色も鮮やかに。オイルベースのものは密着力が高く冬におすすめ」（広瀬さん）

下地にもなるアイカラー。

・ミネラルアイバーム シルキー ミルクベージュ ￥2750（エトヴォス）

秋になると、髪がパサつく気がします

頭皮マッサージ＆ヘアケアでまとまりあるツヤ髪に

紫外線の影響で地肌はダメージを受け、髪もパサつきがちに。

「頭皮の血流をよくするためにマッサージをプラス。パサついた髪はスタイリングで整えて」（広瀬さん）

●ヘアケア×アイロンでツヤ髪に整える

「熱に反応するトリートメントをつけてからサッとヘアアイロンをかけると、サラサラでまとまりのある髪に整います」（広瀬さん）

熱を味方にダメージをケア。

・MQURE モレキュラー リペア ヘア セラム 50ml ￥3190（マツキヨココカラ＆カンパニー）

●側頭部をマッサージ

「耳上の髪をつかみ、側頭部に手のひらを押し当て、円を描くようマッサージ。血行アップはもちろん、リフトアップにも」（広瀬さん）

【ポイント】インナーケアもプラスして

「毛髪の主成分・タンパク質のほか、ハリ・コシを生む鉄分や亜鉛の摂取を。鉄分はコマツナ、亜鉛は牡蠣などに豊富です」（土屋先生）

体がカサついて、かゆみが出やすいです

秋冬は汚れたところだけの部分洗いでもOK

「ナイロンたわしでゴシゴシこすると乾燥してかゆみの原因に。秋冬のボディソープによる洗浄は、汚れやすいところだけでも十分」（土屋先生）

顔同様、体もたっぷりの泡で優しく洗って。