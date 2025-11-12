秋冬に「顔も髪もカサカサ」問題を解消。40代からの「うるおい取り戻し」簡単テク
夏の紫外線ダメージが表面化する秋・冬。気づけば肌がカサついて、髪はパサついていませんか？ メイクのノリがイマイチという方もいるでしょう。そこで今回は皮膚科医専門医の土屋佳奈先生と、ヘアメイクアップアーティスト広瀬あつこさんから、40代からの大人世代におすすめた「秋冬の乾燥ケア」について教えてもらいました。
秋冬の肌悩みの要因は、乾燥にあり！
夏のダメージが表面化してくる秋。肌や髪がイマイチな理由の裏には乾燥がありました。
夏のダメージを受けて肌はバリア機能が低下
紫外線や乾燥から肌を守る「盾」となるのがバリア機能。
「立て直さないと、水分が逃げて乾燥する…というループに」（土屋先生）
●くすみ・ゴワつき
乾燥でターンオーバーが乱れると角質が過剰に増えて厚くなり、肌のくすみ＆ゴワつきに。
●シミ
バリア機能の低下から肌は紫外線の影響を受けやすくなり、シミのもと・メラニンが増加。
●パサつき
髪表面のキューティクルが紫外線ダメージを受けると、内部の水分が失われパサつくように。
●かゆみ
バリア機能の低下により、肌がデリケートに。ほんの少しの刺激でかゆみが出ることも。
●小ジワ
乾燥の影響で小ジワが増加。とくに皮脂が少なく、皮膚が薄い目元は目立つゾーン。
ファンデやアイカラーがシワにたまってしまう…
BBクリームやアイクリームでシワへの入り込みを防いで
保湿成分配合のBBクリームがおすすめ。
「うるおうことでシワ落ちを防止。また下地不要で塗り重ねなくていいため、その分崩れにくく、シワにたまりにくいです」（広瀬さん）
●ベースメイクはBBクリームをブラシで塗布
「BBクリームを伸ばすときは、手ではなく平筆を使うと、ムラにならず均一でキレイに仕上がります」（広瀬さん）
ホームベース形で均一に塗布。
・ロージーローザ マルチユースブラシ〈ベース〉 ￥1100（ロージーローザ）
●アイメイクはベースを仕込む
「アイシャドウベースをまぶたに塗るとシワにたまりにくく、発色も鮮やかに。オイルベースのものは密着力が高く冬におすすめ」（広瀬さん）
下地にもなるアイカラー。
・ミネラルアイバーム シルキー ミルクベージュ ￥2750（エトヴォス）
秋になると、髪がパサつく気がします
頭皮マッサージ＆ヘアケアでまとまりあるツヤ髪に
紫外線の影響で地肌はダメージを受け、髪もパサつきがちに。
「頭皮の血流をよくするためにマッサージをプラス。パサついた髪はスタイリングで整えて」（広瀬さん）
●ヘアケア×アイロンでツヤ髪に整える
「熱に反応するトリートメントをつけてからサッとヘアアイロンをかけると、サラサラでまとまりのある髪に整います」（広瀬さん）
熱を味方にダメージをケア。
・MQURE モレキュラー リペア ヘア セラム 50ml ￥3190（マツキヨココカラ＆カンパニー）
●側頭部をマッサージ
「耳上の髪をつかみ、側頭部に手のひらを押し当て、円を描くようマッサージ。血行アップはもちろん、リフトアップにも」（広瀬さん）
【ポイント】インナーケアもプラスして
「毛髪の主成分・タンパク質のほか、ハリ・コシを生む鉄分や亜鉛の摂取を。鉄分はコマツナ、亜鉛は牡蠣などに豊富です」（土屋先生）
体がカサついて、かゆみが出やすいです
秋冬は汚れたところだけの部分洗いでもOK
「ナイロンたわしでゴシゴシこすると乾燥してかゆみの原因に。秋冬のボディソープによる洗浄は、汚れやすいところだけでも十分」（土屋先生）
顔同様、体もたっぷりの泡で優しく洗って。