ものが多すぎる問題。「念のためもっておこう」、「使いそうだから買っていこう」…。日常でも旅支度でも、そんなふうに備えすぎる癖があった、と話すのは、53歳でスペインに単身留学し、そのあとも帰国せずに異国でひとり暮らしを続けているRitaさん（56歳）。今回は、そんなRitaさんが海外で暮らしてみて見えてきた、「日本から持ってきてよかったもの」と「現地で十分だったもの」を5つずつ、紹介します。

1：いちばんは「電子機器周り」（PC・スマホ・バッテリー）

まずは、日本から持ってきてよかったもの。

【写真】いちばん日本から持って行ってよかったもの

電子機器類だけは、本当に日本で準備してきてよかった！ と声を大にして言いたいアイテムたちです。

もちろん海外でも売っています。でも、性能・価格・信頼感、どれをとっても「やっぱり日本で買っておけばよかった」と思うシーンが多々ありました。

とくにスマホやPCは、現地の物価を考えると高めに設定されていたり、保証やサポートが不透明だったり。それに、説明書は当然、現地語か英語。設定1つとっても、思いのほか時間がかかってしまいます。

バッテリーは現地でも手に入りますが、最近私が気になっているのは「ソーラー充電式バッテリー」。災害時にも役立ちそうで、次の旅のお供に加えたいアイテムです。

2：意外と使ったのは「水着」

「水着って、年に一度使うかどうかでしょ？」

そう思っていましたが、海外に出てすぐに気づいたのは、水着の出番が、想像以上に多い！ ということです。

旅先では「午前中だけ海に」「ホテルのプールでひと泳ぎ」「友人宅で急に海岸へ」なんてことが日常茶飯事。水着はすっかり日常着のような存在になりました。

でもいざ現地で調達しようとすると、日本人の体型に合うサイズが少なかったり、パッドの位置や素材感に違いがあったり…。私は以前の旅先で、あわてて買った水着が全然合わず、結局お蔵入りになったことがありました。

そんなか、出発の2日前にたまたま日本のデパートで買った1着が、いまだに大活躍しています。 この「念のため」は「大正解」でした。

3：本当に頼れる「顔用の日やけ止め」

日差しの強い海外では、日やけ止めはマストアイテム。私は秋・冬でも下地の代わりに日やけ止めを塗っています。

でも、いざ現地で探してみると、顔用と書かれていても、重たいクリームタイプばかりでした。肌にのせた瞬間、「あ、これはボディ用の延長だな…」と思うようなヌルッと感や、ベタつきが多く感じました。

そんななかで、日本から持ってきたさらっとした乳液タイプの日やけ止めは、本当に頼れる存在。

「顔に使うものは、できるだけ気持ちよく使えるものを…」

そんな日本製ならではの繊細さに、助けられています。

4：しっかり丈夫な「ジッパー式衣類用圧縮袋」

旅先で荷物をすっきりまとめたいとき、ジッパー式の圧縮袋は必需品。

現地でもジッパー式の袋は手に入りますが、衣類を圧縮するタイプはなかなか見かけません。あったとしても、サイズが合わなかったり、素材が薄かったり…。

また、繰り返し使っていると圧縮力が少しずつ落ちてくるので、予備があるとさらに安心です。

とくに、拠点を変えながらの暮らしでは、限られたスペースにスムーズに荷物を収める工夫が欠かせません。

荷物は“たたむ”より“圧縮”。2分の1の薄さになれば、スーツケース1つにすっぽり収まります。

5：「スリッパ」があれば快適さは段違い

旅先や海外の宿泊先では、スリッパが置いていないことが意外と多いんです。

シャワーのあとや朝の寝起き、冷たい床に素足をつけた瞬間。靴のかかとを潰して無理に履くのもストレスで、「あぁ、スリッパを持ってきてよかった！」としみじみ感じることがあります。

軽量タイプのスリッパは、かさばらず、持ち運びも便利。旅先でも、少しの快適さが心のゆとりにつながるもの。バッグの片すみにしのばせておきたい癒やしの品です。

1：シャンプー・洗剤・ボトル類

次は、現地で十分だったもの。

「あるかな？」「自分に合うかな？」と出発前に不安になりがちな生活用品たちは、実際に現地へ行ってみると、どの国でも様々な種類がそろっていることがわかります。

とくに、ないと思っていたウェットティッシュも、赤ちゃん用ならどのスーパーにもあり、手ふきや掃除用としても十分活用できます。

また、つめ替えボトルやジッパーつきのビニール袋も、雑貨店やドラッグストアに豊富に並び、現地ならではのユニークなデザインもあったりしますよ。

2：常備薬以外の日用品

「肌に合わなかったらどうしよう」と心配になりがちな日用品も、じつはほとんど現地で問題なくそろいます。

今はどの国でも、オーガニック製品や敏感肌向けのアイテムが充実し、私も実際に試してみて、「これで十分」「むしろ、こっちが好きかも」と思えた商品がたくさんありました。

最初の数日分だけ日本から持参し、あとは現地のスーパーや薬局をのぞくことを、“楽しみ”のひとつにするのも、おすすめです。

知らなかったブランドや新しい使い心地に出合えるのも、旅ならではの醍醐味（だいごみ）かもしれません。

3：ドライヤー・ヘアスタイリング器具

海外では電圧やプラグの違いがあるため、日本のドライヤーを無理に使うよりも、現地調達の方が安全で快適な場合もあります。

ドライヤーはもちろん、ストレートアイロンやカール用なども、量販店で十分にそろいます。特別なこだわりがなければ、日常使いにはまったく問題ありません。

私も実際に現地で買って、「あ、これで十分！」と拍子抜けしたほど。長期滞在の場合は、コンセントにそのまま差せる安心感も、思った以上にストレスフリーです。

4：変圧器・変換プラグ

「海外といえば、変圧器や変換プラグが必須」と思いがちですが、最近は世界対応のUSBアダプターやマルチ変換プラグが、現地でも手軽に手に入ります。

また、日本で探すよりも選択肢が多く、シンプルで使いやすいデザインが豊富。日本からたくさん用意しなくても、快適に暮らすことができます。

5：現地通貨の現金

以前は「とりあえず多めに両替しておかなくては」が旅の常識でしたが、今や多くの国でカード決済が主流です。

スーパー、レストラン、タクシーなどもほとんどがキャッシュレス対応。現金が必要なのは、市場や路上販売、個人商店など、ごく限られたシーンだけなので、最初からたくさん換金するより、必要に応じて少しずつ現地で両替する方が、軽くて安全です。

私も短期で別の国へ行った際、カード決済だけで滞在を終え、現金は一度も使わなかったという経験が、何度もあります。

お金の持ち方も、時代に合わせて「身軽化」しているように感じます。

「ない＝不便」ではなく、「ない＝自由」

海外に暮らして実感したのは、「なくても案外困らないもの」が、思った以上に多かったということです。

これからも、“今本当に必要なもの”を見きわめながら、「ない＝不便」ではなく、「ない＝自由」ととらえる感覚を大切に、対応力豊かに、暮らしていきたいと思います。