「アンチェロッティはめっちゃ怒ってたらしい」ブラジル代表は楽勝ムードだった？ 日本代表MFが同僚DFから訊いた歴史的勝利の“舞台裏”を明かす「『絶対にこのまま緩めるな』と言ったらしいですけど、何人かの選手は…」
11月14日にガーナ代表、同18日にボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が11月12日、千葉県内で３日目のトレーニングを実施した。
練習後、囲み取材に応じたモナコのMF南野拓実に、同僚のブラジル代表DFカイオ・エンリケが語っていた日本代表の印象について尋ねてみた。
10月シリーズに、過去１度も勝ったことがないブラジルと対戦した日本代表は、前半を０−２で終えたものの、後半に３点を奪って大逆転。歴史的初勝利を挙げた。南野も反撃の狼煙となるチームの１点目を決め、金星奪取に貢献している。
その試合に途中出場したC・エンリケは、日本戦についてこう語っていたという。
「『前半と後半でもう全然違うチームだった』という話をしてて。（ブラジル代表監督のカルロ・）アンチェロッティがハーフタイムに『絶対にこのまま緩めるな』って言ったらしいですけど、カイオが言うには、何人かの選手は『勝ったやろう』って感じになってたみたいで」
30歳のアタッカーは「僕らは逆にそこを突けるだろうと思ってたんで。試合後、アンチェロッティはめっちゃ怒ってたらしいですけど、それに対して」と続けた。
稀代の名将の引き締めもむなしく、ハーフタイムには楽勝ムードが漂っていたようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
練習後、囲み取材に応じたモナコのMF南野拓実に、同僚のブラジル代表DFカイオ・エンリケが語っていた日本代表の印象について尋ねてみた。
10月シリーズに、過去１度も勝ったことがないブラジルと対戦した日本代表は、前半を０−２で終えたものの、後半に３点を奪って大逆転。歴史的初勝利を挙げた。南野も反撃の狼煙となるチームの１点目を決め、金星奪取に貢献している。
「『前半と後半でもう全然違うチームだった』という話をしてて。（ブラジル代表監督のカルロ・）アンチェロッティがハーフタイムに『絶対にこのまま緩めるな』って言ったらしいですけど、カイオが言うには、何人かの選手は『勝ったやろう』って感じになってたみたいで」
30歳のアタッカーは「僕らは逆にそこを突けるだろうと思ってたんで。試合後、アンチェロッティはめっちゃ怒ってたらしいですけど、それに対して」と続けた。
稀代の名将の引き締めもむなしく、ハーフタイムには楽勝ムードが漂っていたようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！