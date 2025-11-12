なにげなく続けている習慣や苦手な家事、人づき合い…。じつは時間やお金の無駄を生んでいるかしれません。40代で整理収納アドバイザーのむらさきすいこさんは、5年前に本格的にものを捨て始め、習慣を変えたことで「自分に自信がつき、人生が好転した」と話します。さらには「いい母」をやめて卒母宣言もしたというむらさきさんに、捨てたもの、やめたことについて詳しく伺いました。

身の回りを整理して、思考や人づき合いもシンプルに

シンプルで洗練された部屋に暮らす整理収納アドバイザーのむらさきすいこさん（48歳、夫と、長男（22歳）、二男（19歳）の4人家族）。以前はものが捨てられず、部屋にものがあふれていたと言います。

【画像】むらさきさんの「卒母宣言」5か条

「人間関係にも悩み、当時はいつも他人の目が気になっていました」（むらさきすいこさん、以下同）

むらさきさんが、本気で片づけに取り組み始めたのは5年前。

「子どもは成長するのに、私だけが取り残されたように感じ、暮らしを変えたくなったんです」

家の片づけは自分と向き合う作業でもあったそう。

「これまで、『いつか使えるかも』『他人によく思われたい』といった理由で、たくさんのものをもっていたことに気づきました。それらを処分したら、気持ちがすっきり。掃除もラクになりました。なにより、人からこう思われたい、いい母・妻であるべきという“呪縛”から解放され、家族や友人との関係も良好になりました」

値段ではなく自分の好みで厳選！「見栄捨て期」

整理収納の講座を受講したことをきっかけに“捨て”に目覚め、ママ友に見栄をはるためのバッグやジュエリーを全処分。

わかりやすいブランドロゴ入りアイテムなど、好みより見栄を優先していたバッグやジュエリーは処分し、好きなものだけに厳選。

「身につけると気分が上がり、自信がつきました」

卒母を宣言！「いい母やめ期」

さらに、むらさきさんは「卒母」を宣言。苦手な家事もやめたそうです。

●新たに仕事を始めるときに家族会議で「卒母宣言」

片づけの効果を実感し、整理収納アドバイザーとして起業を決意。

「覚悟を決めるため、“卒母宣言”しました。本気度が伝わり家族も応援してくれ、よき母・妻像に縛られていたのは私自身だったのかもと気づきました」

●むらさきさんの「卒母宣言」5か条

その1：自分のために生きていく

その2：家族に仕事を応援してほしい

その3：毎食は用意しない

その4：お弁当は余裕のあるときだけ

その5：洗い物はそれぞれで

●苦手な家事は「家事代行」に頼ってラクに

水回りと換気扇の掃除は半年に1回、料理は月1回家事代行に頼むことに。

「苦手な家事を手放すと、時間と気持ちにゆとりが生まれました。代金は夫と折半にしています」

今は家庭も仕事も順調！第2の人生が動き出した

模索しながら、「やめ」＆「捨て」の正解を見つけたというむらさきさん。

「ものを手放したら、好きなことが明確になり、人生が動き出しました。人間関係もシンプルになり、仲よくしているのは本当に気が合う人ばかり。家族との関係も、これまでにないほど良好です」