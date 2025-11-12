Image: 株式会社FINE TRADING JAPAN

家族とのアウトドアアクティビティは、その準備や片付けの手間を思うと億劫に感じてしまうことも。特に、子供の安全に気を配りながらのテント設営は一苦労です。もっと純粋に、車を降りてすぐ自然との一体感を楽しめるような、そんな空間があれば…そんな願いをシンプルに叶えてくれるアイテムが登場しました。テント設営時間を減らし、家族と楽しむ時間を増やしてくれる「トランクゲートテントPlus」の魅力をご紹介します。

折りたたみ傘を開くくらい簡単！特別な工具は必要なし

テントの設営と聞いて、ポールを組んだり何本もペグを打ったりと、時間のかかる作業を思い浮かべるんじゃないでしょうか。でも、「トランクゲートテントPlus」なら、そんな思い込みが塗り替わるかもそれません。

車のトランクにカバーを被せ、あとはドアを開ける動きに連動して自然に立ち上がる、驚くほどシンプルな設計。特別な工具も力も一切不要で、誰でも1人でわずかなステップで設営が完了します。

車に常備しておけば、思い立ったときにすぐ。まるで折り畳み傘を開くような手軽さで、家族だけの空間を生み出せます。設営に時間をとられない分、お子さんと遊ぶ時間が増えるのは嬉しいですよね。

着替えや休憩、災害時には仮設トイレ代わりにも

「トランクゲートテントPlus」が提供するのは、ただ雨風をしのぐ場所ではありません。それは、家族が心地よく過ごすための工夫が詰まった空間です。

3面に設けられた大きなメッシュ窓は、心地よい風を通しながら、テント内からお子さんたちの様子を見守れる安心設計。一方で、すべての窓を閉じれば、光を通しにくい丈夫な生地が外からの視線を完全にシャットアウトします。

着替えや休憩はもちろん、災害時には仮設トイレを置くなど、人目を気にせず過ごせるプライベート空間に早変わり。さらに、裸足で着替えるときの不快感をなくす足置きスペースや、地面からの風や虫の侵入を防ぐスカートなど、細やかな配慮が「あったらいいな」を叶えてくれます。

ミニバンから軽ハイトワゴンまで対応

うちの車にも付くかな？ そんな心配もご安心ください。

「トランクゲートテントPlus」は、ミニバンから軽ハイトワゴンまで、さまざまな車種にフィットする汎用性を備えています。その秘密は、車高に合わせて長さを変えられる内部の調整ベルトと、トランクドアの形状に合わせて空間を最適化する拡張ファスナー。愛車の個性を問わず、まるでオーダーメイドのようにピッタリと設営できます。

ほかにも、撥水生地が急な雨を弾き、地面の状況に合わせて使えるペグと重り袋で強風対策も万全。天候や場所を選ばない、タフな対応力が魅力です。

キャンプなどアウトドアから避難生活でも役立つ

週末のデイキャンプから、もしもの災害時まで。「トランクゲートテントPlus」は、幅広いシーンで活躍する頼れるパートナーです。

普段はアウトドアレジャーをより豊かにする便利なギアとして。そして、いざというときには、車を拠点とした避難生活の質の向上に貢献するプライベートシェルターとして機能します。

アスファルトの駐車場でも使えるよう、2Lペットボトルが入る大容量の重り袋が付属している点も、もしものときを考えた頼もしい設計の証。日常に楽しみを、非日常に安心をもたらすこの折り畳み式テントが、きっと大切な家族を支える「備え」になるんじゃないでしょうか。

準備の手間から解放され、もっと気軽に、もっと快適にアウトドアを楽しむ。そして、万が一の備えにもなるという安心感。

「トランクゲートテントPlus」が1つあれば、家族とのお出かけが、これまで以上に特別な時間になるはずです。さあ、この手軽さと快適さを手に入れて、次の休日をもっと自由に楽しんでみませんか？

商品の詳細が気になる方は、ぜひ以下リンクをチェックしてみてくださいね。

