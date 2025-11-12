安くて高タンパク、さらに飽きのこない鶏肉レシピはいくつでも知りたいもの。そこで、SNSでも大人気の料理研究家・リュウジさんに、“伝説級”の鶏肉レシピを教えてもらいました。これからの時季にもぴったりの、ごちそうにもなる一品です。

パンチがあるのに重くない。コゲの風味が食欲をそそる

「塩こうじにつけると、肉がマジでやわらかくなる。塩こうじも砂糖も焦げやすいから、火加減には注意が必要だ！」とリュウジさん。

●無限チキン

【材料（1〜2人分）】

鶏胸肉 1枚（350g）

油（こめ油など） 小さじ1と1／2

＜漬けダレ＞［液体塩こうじ大さじ2 レモン汁小さじ1 ゴマ油小さじ1 砂糖小さじ1／2 ガーリックパウダー6ふり 粗びきコショウ（黒）適量］

＜仕上げ＞レモン（くし形切り） 適量



【つくり方】

＜肉を焼く＞

（1） 肉は小さめのひと口大のそぎ切りにする。漬けダレに漬けて30分ほどおく。フライパンに油を入れて中火で熱する。肉の汁をきって入れる。

＜香ばしく焼きつける＞

（2） 大きく混ぜながら、全体に焼き色がつくまで炒める。焦げやすいので焼き始めてすぐに黒くなるようなら、少し火を弱めて。

＜漬けダレをからめながら炒める＞

（3） 肉を漬けたタレが残っていたら加えて混ぜ、照りがでるまで炒めて火を止める。器に盛り、レモンを添える。フライパンを揺すりながらからめると、全体に照りがでる