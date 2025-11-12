細田守監督、芦田愛菜の歌唱を大絶賛「すんばらしい！」 最新作『果てしなきスカーレット』で主演＆エンディングテーマを担当
俳優の芦田愛菜、岡田将生、細田守監督が12日、都内で行われた映画『果てしなきスカーレット』（21日公開）公開直前トークショーに登場した。主人公の声とともにエンディングテーマを歌う芦田を、細田監督が大絶賛する場面があった。
【全身ショット】冬らしい…シックなブラックコーデで登場した芦田愛菜
本作は、『時をかける少女』（06）、『サマーウォーズ』（09）など数々の作品で日本のみならず世界中の観客を魅了し続けている細田守監督の最新作。テーマは“生きる”。「人は何のために生きるのかを問う、骨太な力強い映画を目指したい。今、この大きなテーマを、観客と一緒に考えたい」という細田監督の想いから始まった本作は、主人公の王女・スカーレットが父の復讐に失敗するも、≪死者の国≫で再び、宿敵に復讐を果たそうとする今までの細田作品と一線を画す物語。
細田監督によると、本作はこれまでで最も長い約4年の制作期間がかかっており、公開を前に「たくさんの要素・密度でつくりあげたので、やっとみなさんに観てもらえるとワクワクしています」と語る。今までよりもかなり大きなスケールで贈る本作だが「それに見合う画面作りをしなければいけなくて、新しいアニメーションの見え方を開発していくのに時間と労力がかかった」と振り返った。
そんな本作で主人公・スカーレット役を演じる芦田は「本当にスカーレットは今まで演じた中でも苦しんで悩んでいて、苦悩が強いキャラクターだったので、どう演じたらいいかと模索する期間もありました。そんな中で、スカーレットと同じように、私も体当たりで向かっていこうという気持ちで演じました」と覚悟を持って臨んだことを明かした。
また、細田監督書き下ろしのエンディングテーマ「果てしなき」も歌う芦田だが、「歌って、言葉じゃ伝えられない本音の部分があると思うんです。凛々しく、強くあらねばいけないスカーレットの、本質的なやさしい部分や繊細な部分がにじみ出ればいいなと思って歌わせていただきました」と語る。
そんな芦田の歌唱には、細田監督も「すんばらしいんですよね！」と大絶賛。「芦田さんがスカーレットの気持ちを胸に置いて歌ってくださっていて。そのエンディングが映画にすごくいい余韻を響かせていただいて、本当にほれぼれするような素晴らしい歌だと思います。本当にお見事です」と称賛していた。
なお、イベントMCは、お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が務めた。
