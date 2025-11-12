本日の【株主優待】情報 (12日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (12日 発表分)



11月12日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



南海化学 <4040> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/12発表

毎年3月末と9月末時点で100株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、事業所所在地特産品（保有期間3年未満で3000円相当、3年以上で5000円相当）を贈呈する。寄付も選択可。ただし、初回の26年3月末に限り、保有期間1年未満の株主にも3000円の特産品を贈呈する。



ブロードバンドセキュリティ <4398> [東証Ｓ] 決算月【6月】 11/12発表

毎年12月末と6月末時点で300株以上を半年以上継続して保有する株主を対象に、デジタルギフト5000円分を年2回贈呈する。ただし、初回の25年12月末に限り、継続保有の要件は設けない。



サイバー・バズ <7069> [東証Ｇ] 決算月【9月】 11/12発表

毎年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、PayPayポイントコード1000円分を贈呈する。



ステムセル研究所 <7096> [東証Ｇ] 決算月【3月】 11/12発表

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト3000円分を贈呈する。



フルハシＥＰＯ <9221> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/12発表

毎年3月末と9月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト5000円分を年2回贈呈する。



山善 <8051> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/12発表（場中）

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、ECサイト「山善ビズコム」で利用できるクーポン券（保有株数に応じて3000～5000円分）を贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



ＩＢＪ <6071> [東証Ｐ] 決算月【12月】 11/12発表

デコルテ・ホールディングスのプレミアム割引券を追加。



ディーエムソリューションズ <6549> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/12発表

継続保有期間の要件を1年以上→半年以上に変更し、優待品をQUOカードに統一する。新制度では3月末と9月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて3000～1万2000円分のQUOカードを年2回贈呈する。



バッファロー <6676> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/12発表

継続保有期間の条件を取りやめ、一律の株主優待の内容とする。新制度では3月末と9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、5000円分のデジタルギフトを年2回贈呈する。



幸楽苑 <7554> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/12発表

長期保有株主優待制度を新設。1年以上継続保有する株主に対する優待券を増額（保有株数に応じて500～6000円分）する。



城南進学研究社 <4720> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/12発表（場中）

社内体制の刷新を記念して、26年3月末の株主優待は継続保有期間の要件をなくし、保有株数による区分を設置。26年3月末時点で100株以上を保有する株主に、保有株数に応じて1000～5000円分のQUOカードを贈呈する。



ヒーハイスト <6433> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/12発表（場中）

新制度では3月末時点で1000株以上かつ1年以上継続保有する株主にデジタルギフト5000円分（QUOカードPayを予定）を贈呈する。これまでは100以上保有株主にQUOカード3000円分を贈呈していた。



ワタミ <7522> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/12発表（場中）

優待割引券について、税込2000円ごとに1枚利用可、全時間帯で利用可に変更。



日産証券グループ <8705> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/12発表（場中）

保有株数1万株以上の株主優待を拡充し、保有期間2年未満でQUOカード1万円分、2年以上で同2万5000円分を贈呈する。さらに、10万株以上を保有する株主には、保有株数に応じて10万～20万円に相当する口数の「純金上場信託」を追加で贈呈する。



■廃止 ――――――――――――――



パリミキホールディングス <7455> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/12発表

MBO成立を条件に株主優待制度を廃止する。



杉田エース <7635> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/12発表

MBO成立を条件に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

