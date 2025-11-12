ミニマリストが一度手放して、再び買い戻したものを紹介します。今回話を伺ったのは、40代で夫と高校生の子どもの3人暮らしのめいさん。「持ちものを減らすメリットは確かにたくさんありますが、いちばん大事なのは暮らし方に合っていることです」と話すめいさんに、ものの持ち方について詳しく伺いました。

手放しスイッチが入り、あれもこれも捨てまくった

めいさんはものをもたない暮らしに憧れてミニマリストになり、かつてはライフオーガナイザーの資格をもって片付けを仕事にしていたほど。

【写真】手放したけど買い戻したもの

「あれこれもちすぎていた時代から一転、どんどん処分してミニマリスト歴は13年を超えました。キッチンはとくに、たくさんのものを手放した場所。水きりカゴ、三角コーナー、電動ミル、ホットプレート、電子レンジなどがそうです」（めいさん、以下同）

ブレンダーももっていたというめいさん。でも忙しくてスムージーをつくる暇がなく、手放しました。

ものが減ってすっきり。でもコロナ禍で暮らしに変化が

めいさんはもっていたものの8割を手放し、身軽で余白のある暮らしを手に入れました。探しものがなくなり、掃除がラクになり…。得られたメリットは数えきれないほど。そんななか、コロナ禍がやってきます。

「夫は在宅勤務を余儀なくされ、家族全員が自宅にいる時間が極端に長くなりました。みんなの3食分をつくる生活になったし、外出できないから楽しみは食べることくらい。自宅でおいしいスムージーを飲みたくなり、ブレンダーを再び家にお迎えすることにしました」

ブレンダーという“もの”は増えましたが、増えた理由は以前とはまったく違う、と話すめいさん。

「大量のものを一度手放したおかげで、ものを増やすときは“なぜそれが必要なのか”とよく考えるようになりました。以前はただ欲しい、なんとなく買ってしまったものがほとんど。でもブレンダーは、コロナ禍のなかで、私たち家族に必要なものだと心から納得して購入できたのです」

暮らしは変わる。ものをもたないことが正解ではない

めいさんいわく、大事なのはものをもたないことではなく、自分のなかにものをもつ理由、もたない理由をしっかりともつこと。

「人は、なにももたないで暮らすことはできません。ただものが少なければいい、というわけでもないと思います。要は、自分たちの暮らしになにが必要かを見極めること。暮らしをアップデートしていくために、私はいつもそのことを意識しています」

じつはめいさん、今はブレンダーを再び手放そうかどうしようかと検討中。

「つい最近、家族みんながスムージーを飲むのをやめたのです。もともとスムージーをおいしくつくるために購入したブレンダー。もちろんほかの用途でも使えますが、ポタージュをつくるくらいならハンディタイプでいいし、管理もラク。これも暮らしの変化ですね。まだ決めかねていますが、ブレンダーがわが家でもうじゅうぶん役割を果たしたなと実感できたら、手放すと思います」