来年4月から自転車の交通違反に対して、反則金を納めるよう通告するいわゆる「青切符」制度が始まります。制度の導入を前に、自転車に乗る高校生への交通安全教室が開かれました。



安全教室には、必由館高校の全校生徒 約1000人が参加しました。生徒らは来年4月に導入される「青切符」制度についての説明を受けた後、スタントマンによる実際に起きた事故の再現を見学しました。



■高校生

「加害者側だった場合、責任が取れないと感じた。」

「実際に見てみてとても怖かった。より気を付けようと思った。」





県内では、2025年9月末までに自転車に関わる事故が316件起きていて自転車に乗っていた3人が死亡しています。また、通学などで自転車を使う頻度が多い15歳から17歳が最も事故に巻き込まれているということです。■熊本中央警察署 河田一起 交通第一課長「自転車は車両の仲間です。自転車に必要な交通ルールもありますので、しっかり守っていただいて安全に利用していただきたい。」

【スタジオ】

来年4月から始まる自転車の主な違反と反則金の案です。いずれも16歳以上が対象で、最も重いのは、

▽携帯電話のながら運転で1万2000円

▽遮断機がおりている踏切に立ち入る行為に7000円

▽信号無視や逆走などは6000円

▽傘差し運転やイヤホンを付けて周りの音が聞こえない状態の運転、一時不停止は5000円などとなっています。