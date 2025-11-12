ものを減らして家をすっきりさせたいけれど、ミニマリストのように何もかも捨てる勇気は出ない。家族との協力もなかなか難しい…。そんなお悩みをもっている方はいませんか？ ミニマルライフを発信するOdekoさんもかつて、ミニマリストのような「なにもない部屋」に憧れて、ものを減らし始めたものの家族が賛同してくれず、思うように「捨て活」を進められなかったそうです。家族の意思を尊重しつつ、捨てすぎなくてもすっきり片付く部屋をつくるコツを聞いてみました。

「1か所だけミニマリスト」をやってみる

「ミニマリストのようななにもない部屋」にしたいと思っても、現実はなかなかうまくいかないものです。

【写真】テーブルは「小さい」ものに買い替え

わが家は夫婦2人暮らしで、夫は「捨て活」に非協力的。夫の持ちものをどうこうしようとは思いませんが、共有の場所（リビングやキッチン）は、もう少しすっきりさせたいという気持ちがありました。

夫にも相談しましたが、現状維持したい夫と、もう少し減らしたい私…。平行線のまま、お互いストレスがたまるだけの結果に。

なので、「家族にも協力してもらいたい」という気持ちはいったん封印！ 家の中で1か所だけ、ミニマリストをやってみようと方向転換しました。

そしてでき上がったのが、今のクローゼットです。

憧れていた「ミニマリストのようななにもない家」にはなれなかったのですが、1か所だけでも「ミニマルな空間」がつくれたことで、意外と満足感が湧いてきました。そして、ものを減らす以外の方法も考えてみようと、前向きな気持ちにもなれたのです。

ストイックなミニマリストに憧れていた時期もありましたが、自分が楽しく暮らせているならそれで十分。今はそんなふうに思っています。

「ものの数」が減らせないなら、「小さい・軽い」を選んでみる

ものの「数」が減らせないなら、「小さい・軽い」ものに変えてみるのもひとつの手だと思います。部屋の広さは変わらなくても、置いている家具が小さくなるだけで、空間は広がります。なので、少しずつ時間をかけて、家具のサイズダウンを試みてみました。

わが家でとくに効果的だったのは、この3つです。

・テレビ台→収納つきのものからテレビを支えるだけのシンプルなものへ変更

・ダイニングテーブル→4人掛けから小さめな丸テーブルに変更

・食器棚→食器はキッチン備えつけ収納へ移動し、レンジとトースターを置くだけのシンプルな棚に変更。

ものを手放すことを家族に反対されたり、なくては生活できないものもあったりしたのですが、「小さいものに変更」することなら、夫も賛成だと言ってくれて実行できました。

収納にも限りがあるし、家族で暮らしていると、どうしても減らせないものもあります。そんなときは、「もつか、もたないか」だけではなく、「小さいものや軽いものに買い替えてみる」という選択肢をもっておくと、家族みんなが納得できる「よい塩梅（あんばい）」のラインが見つけられるのだと思います。

わが家では、空間をすっきりさせたい私と、ものを減らしたくない夫の「よい塩梅」が、サイズダウンという方法でした。

「ものの数」が減らせないなら、「色の数」を減らしてみる

ものの数が減らせないなら、色の種類を減らしてみるのもひとつの手だと思います。

わが家では、家具だけでなく、小さな雑貨や小物まで、派手な色は選ばず、統一感をもたせることを意識しています。

色に統一感があれば、それだけで視界が静かになる。そして、視界が静かだと頭の中も静かになって、部屋が落ち着く空間になると感じるからです。

グレー、ブラック、グリーン。そしてステンレスのシルバーカラー。このあたりのカラーが、わが家の中心です。

色の種類を減らすこと。これもものを減らす以外にできる、ゆるいミニマリズムのひとつだと思います。

困ったときは「引き算」してみる

すっきり暮らすために、困ったときの第一選択肢は必ず「引き算」にしています。「ものがあふれて収納がたりない」と思ったときは、まず、ものを減らせないか？ と引き算してみて、減らせないなら次の選択肢を考えてみるといったイメージです。

結果的に「引き算」できなくても、その選択肢を第一にもっておくことで、ムダにものを増やしてしまうことがなくなるからです。

そして、もうひとつ。引き算の答えはゼロでなくてもいいと思っています。

使っていないバッグがたくさんあるけれど、全部手放すのは心苦しい…。それなら「使ってないなら全部捨てなきゃいけない」という「考え方」を引き算してみるのもありだと思うのです。

「ちょっとだけ引く」。これも「引き算」です。

この考えは人間関係でも応用していて、職場での苦手な人とのおつき合いも、「1日じゅうのつくり笑顔」から、「午後だけつくり笑顔」に引き算。半分しか引き算できていないので、問題の根本解決にはならないですが、負担は軽くなっているはずなのです。

「まずは半分」。これも私なりのゆるくミニマリズムを取り入れて、すっきり暮らすポイントです。