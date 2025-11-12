50代になり、老後資金のことを考え始めている人も多いのではないでしょうか。「これを機にお金を増やすぞ！」と考えていたり、「一生に一度のごほうびに豪華クルーズに乗ろう！」といったことを考えている人は注意が必要です。知らず知らずのうちに損をしているかもしれません。今回は、YouTube登録者数28万人超えの人気社労士「社労士みなみ」さんに、危険なお金の使い方について教えてもらいました。

※この記事は『50代からのお金の新常識 知っている人だけが得をする人生逆転プラン』（かや書房刊）より一部を抜粋し、再編集しています。

50代以降は「お金の使い方」が命取りに

自分ではよかれと思って使ったもの（買ったもの）が、じつはムダだったという経験はありませんか？

老後資金に必要なお金は、これからの人生を豊かに、そして自由に過ごすために使いたいと考えていることでしょう。

しかし、とくに50代以降のみなさんにとっては、「迷わず買ったその買い物（使ったこと）」が、将来の老後資金に大きなダメージを与えてしまう可能性もゼロではありません。その大切なお金、そして老後資金を失ってしまうかもしれないのです。

多くの人が知らず知らずのうちに損をしている、そんな「危険なお金の使い方・買い物」とは、いったいなんなのでしょうか？

●「老後資金を増やすぞ！」は危険？

50代は、まだまだ現役で働いていて、人によっては給与がピークになっている時期です。そして60歳以降になると、退職金というまとまった大きなお金が手元に入ってくる人もいます。

それと同時に、このぐらいの時期から老後のお金が心配になり、「この機会に思いきってお金を増やすぞ！」と考える人が非常に多くいます。しかし、この考え方が非常に危険なのです。

定年退職を控えている人、あるいはすでに定年退職を迎えて、大きなお金が手元に入ったこの時期は、まさに詐欺の「罠」にはまりやすいタイミングなのです。

実際に、そうした失敗事例の報告が私にも寄せられています。このような現状があることを、みなさんに知っておいていただきたいと思います。

注意点1：巧妙な「投資詐欺」

50代に限らず、「簡単にもうかる投資がある」とか、「確実に利回り〇〇％！」といった謳い文句で近づいてくる投資の誘いは、詐欺の可能性が非常に高いです。

彼らは非常に巧妙な手口を使って、あなたを信用させようとします。

実際に多い手口が、「ニセの専門家やニセのインフルエンサー」を使って信用させ、お金を振り込ませるというパターンです。

有名人の名前や写真を無断で使用しているケースもあります。投資経験が豊富な人であれば、こうした手口が詐欺だとすぐに気づくことができるかもしれませんが、投資経験がない人はとくに注意が必要です。

高利回りを過度に強調する話は、絶対に信じてはいけません。そんなにうまい投資話が本当にあるのであれば、世の中の人が全員お金持ちになっていますよね？ 非現実的な高利回り話は、詐欺である可能性がきわめて高い、と疑うようにしましょう。

注意点2：ぜいたくな「ごほうび旅行」

そして、高額になるお金の使い方にも注意が必要です。将来、自分へのごほうびとして、一生に一度のぜいたく旅行を考えている方も多いのではないでしょうか。たとえば、世界一周のクルーズ旅行などは、まさに夢のような体験ですよね。

世界一周の豪華クルーズ旅行を否定しているわけではありません。きっと、一生の思い出に残るすてきな経験ができるでしょう。

しかし、少し立ち止まって考えてみることも大切です。豪華なクルーズ旅行には、リスクもひそんでいることがあるからです。もちろん、これが長年の夢だったという方を止めるわけではありません。

豪華なクルーズ旅行の費用は非常に高額になります。参加する費用は1人あたり約200万円以上かかり、夫婦で参加すれば400万円を超えることも珍しくありません。

●大きな出費をする際、「リスク」を意識する

ここで大切なのは、この大金が、その後の老後資金にどう影響するかという点です。一度に多額の資金を使ってしまうと、老後の生活資金のやりくりが厳しくなる場面が出てくる可能性も考えられます。

また、これらにかかる費用はそれだけではありません。オプション代やチップ代、船内サービスなどが別料金となっている場合も多く、これらの追加費用もかかる可能性があることを知っておく必要があります。

さらに、豪華クルーズは船の上で過ごす時間が長い傾向があります。「世界一周」という言葉から、さまざまな国をゆっくり観光できると思われがちですが、それぞれの寄港地での観光時間はとても短いケースがも。

「もっとゆっくり観光したかった」という声があることも、現実問題として知っておきたい点です。これだけ高額な費用をかけて旅行するのですから、後悔はしたくないはずです。

●50代は「お金の使い方」をよく吟味して

ここではクルーズ旅行を一例に挙げましたが、豪華旅行に限らず、50代以降で多額の資金を使う際には、勢いや一時の感情に流されず、その内容や費用をしっかり吟味しましょう。

仮に数百万円を使った場合に、その後の生活に支障が出ないか、事前にしっかり計画を立てて、シミュレーションすることをおすすめします。

若い頃であれば、お金を取り戻す時間もありますし、失敗として次に活かすこともできますが、50代以降になると、一度失ったお金を取り戻すのは困難になります。「後悔先に立たず」を意識することが大切なのです。

注意点3：手数料の高い金融商品

信用・安心のイメージがある銀行や証券会社にも注意が必要です。退職金など、まとまった大金が手元に入るタイミングで増えるのが、銀行や証券会社からの特別なプランや投資信託などの勧誘。

「信頼できそうな証券会社や銀行からの紹介だから安心だろう」と思いがちですが、実際には、必ずしもあなたの目的に合った、本当におトクな商品かどうかわかりにくいものがたくさんあります。

●損をしないための「最善策」

注意点は、「手数料の高い金融商品」は避けたほうがいいということです。

たとえば、投資信託には信託報酬という手数料があります。これは投資信託を運用・管理するための費用で、保有している期間中、日々差し引かれるものです。

この信託報酬が、一般的な水準は年率0.5％〜2.5％程度とされています。この手数料は目に見えない手数料なので見落としがちなのですが、私が投資信託を選ぶ場合は、0.5％以下で選ぶようにしています。

たとえば、信託報酬が年1.5％で、持ち分が100万円ある場合、年間で約1万5000円も手数料として引かれる計算になります。これは一般的に高すぎる信託報酬とされています。

手数料が高いほど、それだけ運用によって得られるはずだった利益が減ってしまうからです。とくに投資初心者の方には、こうした手数料の高い商品はあまりおすすめできません。

信託報酬を知る方法は、銀行や証券会社の投資信託・商品ページに信託報酬（年率）が明記されています。

投資経験がないのに、いきなり投資を始めるのは非常に危険です。これは、地図も持たずに、無計画に険しい山に登るようなものです。もしそんなことをしたら、遭難してしまう危険性が高いですよね。

注意点4：準備をせずに「投資」を始める

投資もまったく同じです。基本的な知識や準備がないまま、なにも知らない状態で始めてしまうと、大切な資産を失ってしまう可能性が高まります。とくに投資初心者の人は、怪しい話にだまされたり、リスクの高い商品に手を出してしまうのです。

投資を始める前には、必ず信頼できる第3者（専門家など）や家族に相談し、アドバイスをもらうことが非常に大切なのです。自分で勉強する場合は、ネット証券で無料講座などが利用できます。

もちろん、投資自体がダメだということではありません。投資未経験の50代の人であれば、これから自分で勉強して、見極める力をつけるべきだと思います。