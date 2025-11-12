大大大当たりキターーッ！！【ミスド】ビジュも味も文句なし♡「新作ドーナツ」をチェック

【ミスタードーナツ】から、ポケモンとコラボした「新作ドーナツ」が登場。キャラクターモチーフのキュートなドーナツから、ポケモンデザインのパッケージが目を引く品まで勢ぞろい。販売期間は、11 / 5 ～ 12月下旬までの予定。販売がスタートしているので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

まずはこれ！「王道ポケモンドーナツ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「満足度120点」と絶賛するこちらは「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」。迷ったときは、これを選んでおけば間違いなさそうな大人気ポケモンです。ふわふわの生地にホイップクリームを入れて、カスタードフレークとチョコクランチをトッピング。「朝からめっちゃ並んでなんとかゲット」できたそうなので、ポケモンドーナツの販売時間を確認して行くのがいいかもしれません。テイクアウト価格は、\334（税込）です。

可愛すぎて食べられない！？「しっぽドーナツ」

一目でピカチュウだ！ と分かるしっぽがかわいいこちらは「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」。レポーターHaruさんは「大行列の中なんとかゲットだぜッ！」と、かなり苦労して手に入れたご様子。ピンクのパッケージもかわいくて、ついついGETしたくなってしまうのも納得です。生地はふんわりとしたシュータイプ。ホワイトチョコでコーティングして、ゴールデンをトッピングすることでザクザク食感をプラス。ピカチュウのしっぽ型ピックにも注目です。

パケ買いしちゃう「クリーム & チョコドーナツ」

レポーターHaruさんが「ビジュも味も文句なーしッ」と大興奮のこちらは、ミミッキュデザインのパッケージに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」です。しっとり食感のケーキドーナツ生地で、カスタードクリームとホイップクリームをサンドしたぜいたくな1品。チョココーティングでどこを食べても満足感がありそうです。テイクアウト価格は、\226（税込）です。

ホワイトチョコ好き必見！「ダブルクリームのドーナツ」

モンスターボールのような見た目で、モンスターボールデザインのパッケージに入ったこちらのドーナツは、ケーキドーナツ生地をホワイトチョコとストロベリーチョコでコーティングした「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」です。下からひょこっと覗かせた顔がなんともかわいい1品。テイクアウト価格は、\334（税込）です。ポケモンドーナツは「毎年大人気で買いに行ってもすでに完売していることもしばしば」とのことなので、ネットオーダーを活用するのがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A