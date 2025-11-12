三田栞莉さん（提供写真）

【モデルプレス＝2025/11/12】「國學院コンテスト2025」エントリーNo.6の三田栞莉（みた・しおり）さんのインタビュー。

◆三田栞莉（みた・しおり）さんプロフィール


学部／学年：人間開発学部／3年
出身地：東京都
誕生日：9月18日
趣味：スノボ
特技：スポーツ
好きな食べ物：フルーツ
好きな言葉（座右の銘）：日進月歩
最近ハマっていること：喫茶店巡り

◆「國學院コンテスト2025」No.6三田栞莉さんにインタビュー


― コンテストに参加したきっかけを教えてください。

友人の一声で、新たな挑戦をしてみようと思ったからです。

― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？

挑戦を恐れないところ、人を笑わせることが好きです。

― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。

サウナやランニングで汗をかくことです。

― 憧れの有名人はいますか？

BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）さん。

◆三田栞莉さんが悲しみを乗り越えた方法


― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。

悲しみや怒りは無理に乗り越えようとせず、その感情を持って挑戦するきっかけやバネにすることで、気づいた時には乗り越えてました。

◆三田栞莉さんの夢を叶える秘訣


― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。

模索中です。

― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、三田さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。

孔子の「知之者不如好之者、好之者不如楽之者」とあるように、夢を叶えるために行う努力を心から楽しいと思うことだと思います。そうすることで、結果の良し悪し関係なく、自分自身が納得する形になると思います。

◆「國學院Contest 2025 -彩-」開催概要


・コンテスト名：國學院Contest 2025 -彩- supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：國學院大學公認企画イベント団体ideed
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票期間：2025年7月4日（金）12：50〜2025年11月21日（金）23：59
・投票サイト：https://miscolle.com/kokugakuin2025

【Not Sponsored 記事】