「國學院コンテスト」ファイナリスト、山本華菜乃さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/12】「國學院コンテスト2025」エントリーNo.5の山本華菜乃（やまもと・はなの）さんのインタビュー。
◆山本華菜乃（やまもと・はなの）さんプロフィール
学部／学年：文学部／2年
出身地：神奈川県
誕生日：1月18日
趣味：食べること・アニメを見ること
特技：楽しむこと・韓国語
好きな食べ物：チキン・トッポギ
好きな言葉（座右の銘）：今を全力で楽しむ
最近ハマっていること：アニメを見る・モッパン動画を見ること
◆「國學院コンテスト2025」No.5山本華菜乃さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
10代最後に新しい挑戦をしたいと思ったからです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
好奇心旺盛で、気になる事はとことん挑戦したくなります。最近は韓国語の勉強にハマっていて、今年の夏１ヶ月ほど語学留学に行ってきました。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
週2でパーソナルジムに通っています。
― 憧れの有名人はいますか？
新垣結衣さん。
◆山本華菜乃さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
悲しい出来事があった時、母に話を聞いてもらい、沢山泣きました。頼れる人・味方になってくれる人に話を聞いてもらうことで乗り越えました。
◆山本華菜乃さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
夢は誰かの原動力になれる俳優になることです。幼い頃の私がそうだったように「頑張ろう！」と前を向くきっかけを届けられる存在になりたいです。日本だけでなく海外でも活躍できるように語学勉強頑張っています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、山本さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
最後まで諦めない！どんなことにも挑戦してみることだと思います。
◆「國學院Contest 2025 -彩-」開催概要
