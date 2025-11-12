日本代表は１２日、千葉県内で国際親善試合・ガーナ戦（１１月１４日・豊田ス）に向けたトレーニングを行った。１０月に日本サッカー史上初めて勝利したブラジル戦で追撃のゴールを挙げたＭＦ南野拓実は「（１０月は）ブラジル戦は勝ちましたけど、パラグアイみたいな相手に、その前（９月のメキシコ、米国戦）も含めて勝ち切れていない。Ｗ杯を見据えて、しっかり勝負にこだわりたい」と語り、森保ジャパンの“課題”について言及した。

ブラジルのような格上のチームには好ゲームを見せるが、１０月にはパラグアイと２―２の引き分け、９月はメキシコと０―０、米国には０―２と敗れている日本。同等、もしくは格下と言える相手に続く苦戦について、南野は分析。「相手がモチベーション高く、なおかつ割り切ったプレー、ロングボールや、フィジカルを前面に出す相手に対し、僕らはあまりうまく戦えていない。ブラジルみたいな相手だと、割り切って僕らも（守備）ブロックをつくって、戦い方もわかりやすく共有できる。でも、狙いのないロングボールでも放り込んでくる、みたいな相手には、結構やられたりする。でもそれは言い訳にはならない。Ｗ杯でもそういう相手と戦うかもしれないし、同じぐらいのレベルの相手に勝ちきれないことは少し問題だと思う」と話した。

ＦＩＦＡランキングでは日本の１９位に対し、ガーナは７３位。主力のトッテナムＭＦクドゥスらはメンバーから外れたが、プレミアリーグ・ボーンマス所属のＭＦセメンヨら実力者や、さらにモナコのチームメート、左利きでフィジカルに優れたＤＦサリスも来日。ガーナ代表について、映像をチェックしたという南野は「結構、ロングボールとか、プレッシャーをかけたら蹴ってくる。彼らはフィジカルに自信のある選手が多い。Ｗ杯を見据えてすごくいい相手になる」と“仮想Ｗ杯”としてイメージした。

ブラジル戦の勝利後は、モナコに戻ってチームメート、ブラジル代表ＭＦカイオエンリケと試合について話す機会もあったという。「前後半で全然違うチームだったね、という話しをして。（ブラジル代表監督）アンチェロッティが、（ブラジルが２点リードで迎えた）ハーフタイムに絶対このまま緩めるな、と言ったらしいんですけど、彼（カイオ）が言うには、（ブラジルの）何人かはもう勝っただろ、という感じだったと。僕らはそこをつけるだろう、と思っていた。試合後、アンチェロッティはめっちゃ怒っていたらしいです」。サッカー王国ブラジルでさえ、隙を見せれば痛い目を見る。森保ジャパンもガーナ相手に隙なく勝ちきれるかが、Ｗ杯本番に向けたテストとなる。