尾上松也、「国宝」製作の東宝社長に感謝「歌舞伎座に盛り上がりが」 社長は「こんなにヒットするとは」と驚き
歌舞伎俳優の尾上松也が12日、都内で行われた「SUITS OF THE YEAR 2025（スーツ・オブ・ザ・イヤー 2025）」の授賞式に出席。大ヒットした映画「国宝」を製作した東宝社長の松岡宏泰氏に感謝した。
【全身ショット】カッコイイ…！オールバック＆黒の背広で登場した尾上松也
松也は芸術やエンターテインメントで世の中に感動を与えた人をフォーカスした「アート＆カルチャー部門」で賞を受けた。歌舞伎の伝承について「伝統を守るだけでなく、いろんなチャレンジをすることが継承の一つになる」と強調した。
その上で、同じく受賞した松岡氏に対し、「おかげさまで東宝さんが素晴らしい映画を作ってくださり、歌舞伎座も大変盛り上がっている」と感謝した。松岡氏は国宝について「こんなにヒットするとは誰も想像していなかった」と話した。
受賞者には松也のほか、スポーツ部門で競泳の池江璃花子、ビジネス部門で東宝社長の松岡宏泰氏、イノベーション部門で獺祭社長の桜井一宏氏が選ばれた。
【全身ショット】カッコイイ…！オールバック＆黒の背広で登場した尾上松也
松也は芸術やエンターテインメントで世の中に感動を与えた人をフォーカスした「アート＆カルチャー部門」で賞を受けた。歌舞伎の伝承について「伝統を守るだけでなく、いろんなチャレンジをすることが継承の一つになる」と強調した。
その上で、同じく受賞した松岡氏に対し、「おかげさまで東宝さんが素晴らしい映画を作ってくださり、歌舞伎座も大変盛り上がっている」と感謝した。松岡氏は国宝について「こんなにヒットするとは誰も想像していなかった」と話した。
受賞者には松也のほか、スポーツ部門で競泳の池江璃花子、ビジネス部門で東宝社長の松岡宏泰氏、イノベーション部門で獺祭社長の桜井一宏氏が選ばれた。