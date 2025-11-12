アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は12日、今年2度目の日本大会となる16日開催予定「ONE173」（有明アリーナ）の直前記者会見を実施。会見終了後にはK―1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（team VASILEUS）が公開練習を行い、シャープなパンチのミット打ちを披露した。

会見終了後の公開練習ではシャープなパンチのミット打ちを披露した武尊。「とりあえず勝つだけ」と気合いを入れた。

会見後の囲み取材では「前回のコンディションが悪すぎたので、それに比べたらコンディションは良いです」と調子の良さをアピール。さらに「身体のコンディションを整えるためのケアなどを今までよりも増やして、ケガにつながる練習をせずに必要な練習にしぼりました」と改めてコンディション作りに向き合った期間だったようだ。

プライベートでは34歳の誕生日を迎えた7月29日に、タレントの川口葵（26）との結婚を発表し、負けられない理由も増えた再起戦となる。「今までもサポートしてもらって、食生活や身体のコンディションも整えられているので感謝してます。余計に強くなれました」と最愛のパートナーに感謝した。

元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）に敗戦から8か月。再起とONE2勝目を懸けて強打とタフネスを武器としているデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）とマッチメークされた。

「いい選手。アグレッシブで噛み合う相手」と印象を語った上で、「試合は楽しみですけど、今回は負けられないので死に物狂いで何が何でも勝ちに行く。次にやりたいことがあるので、ここで躓くことはできない」とロッタンへのリベンジに向けても負けられない試合となる。