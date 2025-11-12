ÃæÆü¡¦Í°°æ¡¡¸åÇÚ¤Î¾×·â¼Ì¿¿ÈäÏª¡¡»ÄÎ±Êó¹ð¤ò¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÂçÇú¾Ð
¡¡ÃæÆü¤ÎÍ°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¡Ê39¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¤¢¤ë²èÁü¤òÅºÉÕ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Í°°æ¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ëÆü¤ÎÌ´¤Î¹ñ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡×¤ÈÂê¤·¤Æ»Ï¤á¡ÖÂçÌî¤È°ì½ï¤Ç¥¦¥±¤ò¼è¤ê¤¿¤¬¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Æ±»þ¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥é¡¼¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ëË¹»Ò¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÉÕ¤±¤¿ÃË¤¬¡¢¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥·¥å¡¼¥ë¡É¤Ê³¨¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÆü¤«¤Ä²£ÉÍ¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤ÎÌøÍµÌéÅê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÍ°°æ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î»ÄÎ±Êó¹ð¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª´¿·Þ²ñ³«ºÅ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Ìø¤Ïº£µ¨¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢µî½¢¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢11Æü¤Ë¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬Ìø¤µ¤ów¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç»ÄÎ±Êó¹ð¤Ê¤ó¤Æ(¾Ð)¡×¡ÖÌ´¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î»ÄÎ±Êó¹ð¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÏÃÂê¤Î¤¢¤Î¤ªÊý¤Ç¤¹¤Í¡ª¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇú¾Ð¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£