ワンコ2匹がお家の庭にあるドッグランで遊んでいる最中に騒ぎ出したので、外に様子を見に行ってみたら…？ワンコたちの賢さを感じる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で12万3000回再生を突破。「かわいい！」「楽しそう」「お利口さんやなぁ」といった声が寄せられています。

【動画：外で遊んでいた２匹の犬→『なんか騒いでいるな』と様子を見に行ったら…お利口さんな『賢い行動』】

ワンコ2匹が外で騒ぎ出した理由

Instagramアカウント「kotarin2510」に投稿されたのは、柴犬の「幸太郎」くんと保護犬の「凛」ちゃんがお家の庭にあるドッグランで遊んでいた時の出来事です。飼い主さんがお家の中から様子を見守っていたら、急に2匹が騒ぎ出したそう。「どうしたんだろう」と不思議に思って、外に出てみたら…？

なんといつの間にか、雨が降り出していたとか！どうやら2匹は「雨が降ってきたよ！お家に入らないと濡れちゃうよ～」と飼い主さんに伝えるために騒いでいたようです。

お利口さんすぎてびっくり！

飼い主さんと目が合うと、2匹はドッグランの出入り口の方へ駆け出したそう。さらに凛ちゃんはお手々で柵をカシャカシャと引っかいて、「早く開けて！」とアピールしたとか。

急いで2匹のもとに向かい、「ごめんごめん、お家入ろう」と扉を開けてあげる飼い主さん。扉が開いた瞬間に2匹はドッグランを飛び出して、「急げ急げ～」とお家に向かってダッシュ！

雨が降り出したことを教えてくれただけでなく、誘導しなくても真っ直ぐお家に向かってくれるなんて、2匹とも驚くほどお利口さんです。その行動の全てに賢さが表れていて、感心してしまいますね！

雨に濡れても楽しそう

そして幸太郎くんと凛ちゃんはお家の前に到着すると、飼い主さんの方を見て「早くお家に入ろう！ドア開けて～」とばかりにニコッと笑顔に。雨で体が濡れてしまっても、なんだかんだ楽しそうな2匹なのでした。

この投稿には「2人とも可愛くてお利口」「お母さんに気付いてもらえて喜び爆発ですね」「早く早くって感じが伝わってきます。微笑ましい」といったコメントが寄せられ、幸太郎くんと凛ちゃんの可愛くてお利口さんな姿は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

幸太郎くん＆凛ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「kotarin2510」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kotarin2510」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。