辻希美、長女・希空と自分用に購入！“グルテンフリー”のカップ麺「これが美味しいらしい」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【産後初ロピア！】テンション爆上がりでお買い物 辻にとってはテーマパーク！？』という動画を投稿。スーパーで購入したさまざまな商品を披露していく中で、長女・希空さんと2人で食べる用に購入したという、グルテンフリーのカップ麺を紹介してくれました♪

辻さんが「これが美味しいらしい」とコメントした商品がこちら！

◼︎グルテンフリーの麻辣燙

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

iSDG（医食同源） / 中華房 麻辣燙（マーラータン）

中国で長く親しまれている四川省発祥のスープ料理・麻辣燙。

こちらの商品は、ツルッともちもち食感のさつま芋麺でグルテンフリー（※）。

にんじん、キャベツ、ごま、ちんげん菜、青ネギ、湯葉といった具材入りで、カップに付属の粉末スープと熱湯を注げば2分で簡単に本格的な麻辣燙を楽しむことができます！

（※）グルテンを含まないさつま芋でん粉で作られた春雨を使用

◼︎長女・希空さんと2人分購入♪

ここ数年で、日本でも大ブームとなっている麻辣燙。

辻さんは「普通の麺じゃなくって」「さつまいも麺で出来てるらしくて。私と希空が好きなんじゃないかっていうことで教えてもらって」と購入理由についてコメント。

そして「とりあえず2人分買ってみた」「食べてみようかなと思います」と教えてくれました♪

■動画もチェック

17歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男、そして今年8月に出産した次女という5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

